Salud no rechaza cuarentenas locales, pero son inefectivas en esta fase, dice epidemiólogo

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El epidemiólogo del Ministerio de Salud, Rolando Masis, afirmó esta mañana que no existe una oposición cerrada a los cercos sanitarios locales o focalizados para combatir el covid19, como lo plantean algunos sectores, pero con el nivel de contagio que enfrenta el país, considera que sería poco efectivo.

No obstante, este epidemiólogo, cuando no había casos de COVID en El Salvador no se pronunció sobre la necesidad de la cuarentena domiciliar obligatorio que se mantuvo por casi tres meses.

«Hacer una medida puntual, no es que sea mala, sino que (lo malo es que) el vecino de la par no la haga o que no se tome en consideración que una personas, para llegar a su trabajo, atraviesa tres o cuatro municipios», dijo el profesional del Ministerio de Salud en entrevista con canal 12.

Masis afirmó que actualmente hay 218 municipios del país con la presencia del coronavirus SARS-COV-2, causante del COVID-19, los cuales concentran 6.2 millones de personas, que representan al 90% de la población. Esta situación, dijo, requiere de un confinamiento estricto en todo el territorio nacional.

El funcionario advirtió que con el actual nivel de reproducción de casos de covid19, debido a que mucha gente anda en la calle y no guarda el distanciamiento, se teme que dentro de tres días Salud necesitará «el doble de personal, de equipo, de camas hospitalarias, de camas UCI» y que para eso, no están «preparados».