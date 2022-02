Salud debería emitir recomendaciones oficiales de cuarentena y aislamiento

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el grave impacto que está ocasionando la ola Ómicron en la fuerza productiva, y la incidencia de casos diarios de COVID-19 en el país, Wilfrido Clará, médico epidemiólogo, consideró importante que las autoridades emitan claramente las recomendaciones oficiales de cuarentena y aislamiento, pues muchas empresas exigen a los empleados presentar una prueba PCR negativa para retornar al trabajo.

“Si alguna empresa, oficina o institución le exige a sus empleados con COVID-19, una prueba PCR negativa para finalizar su aislamiento y regresar al trabajo, esta debe de ser proporcionada libre de costo a los trabajadores, es un gasto innecesario y no tiene que ser pagada por los empleados, esta práctica es frecuente y muchas personas deben pagar de su bolsillo un promedio de $95 a 100 en laboratorios privados por cada test, ante la limitada disponibilidad de pruebas PCR libres de costo para la población, sólo se aplican 4,600 al día”, detalló.

Según el epidemiólogo, a pesar de que la tasa de mortalidad muestra una incipiente tendencia al alza es notable el desacoplamiento entre la tendencia de casos y fallecidos, lo cual es esperado en ola Ómicron, el problema con la tasa ajustada de exceso de muertes asociadas directa e indirectamente a covid, no es en sí su magnitud, que está a nivel intermedio en Latinoamérica, sino el subregistro masivo existente ignorado oficialmente y sin resolver.

El profesional dijo que al 30 de enero hay aún 1.18 millones de personas de 6 años o más que no han recibido ninguna dosis de vacuna anti COVID-19, se desconoce la distribución por edad de ese grupo, sin embargo, es esencial que sea vacunado lo más pronto posible para encaminarse al control del virus. Será de esperar y ver qué sucede con la resistencia a vacunarse en el país, y publicar el estrato por edad.

Asimismo, el Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) indicó que en la cuarta ola de COVID-19, cada salvadoreño debe rebuscarse, exponiéndose a aglomeraciones y sufriendo bajo el sol en condiciones sin distanciamiento, o pagando en laboratorio privado una prueba PCR, las cuales deberían tomarse en la mayoría de establecimientos de salud pública, pero con un criterio epidemiológico o con la presentación de síntomas.

También cuestionó la base farmacológica o científica, para mantener la vitamina C en altas dosis, en el kit COVID-19 distribuido por el Ministerio de Salud, ya que es hidrosoluble y la dosis máxima es de 2,000 mg/día. las cantidades sobrantes salen por la orina. Tomar vitamina C después que empiece la enfermedad no tiene base científica, la sobredosis provoca malestar estomacal y diarrea.

Mientras tanto, el infectólogo Iván Solano Leiva señaló que desde el pasado jueves 27 de enero ha notado una tendencia al descenso de las consultas telefónicas de pacientes con prueba positiva de COVID-19; además, en el hospital privado donde trabaja de nuevo comenzó a tener camas disponibles, aunque sean noticias alentadoras no es momento de cantar victoria y relajar las medidas sanitarias.

Homologación de incapacidad ISSS

Al resultar positiva la PCR primero la persona se debe aislar y no permanecer en aglomeraciones para evitar mayores contagios, en caso de ser cotizante del ISSS puede iniciar homologación de incapacidad a través del whatsapp 7071-1000 opción 1, enviar fotografías del DUI de ambos lados, comprobante de incapacidad del Ministerio de Salud u otro atestado.

Además, detallar la dirección actual, teléfono, clínica del ISSS más cercana, lugar de trabajo y cargo que desempeña; al recibir confirmación de que su trámite ha sido recibido y gestionado; deberá esperar una llamada telefónica informando de que su incapacidad del ISSS ya se encuentra lista. El paciente enviará a un delegado a retirar su incapacidad con original y copia de DUI.