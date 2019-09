Sala de lo Constitucional estudiará proceso de IAIP contra la CSJ

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudiará el proceso sancionatorio que ha abierto el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contra la CSJ por no revelar los informes de la Sección de Probidad. Aldo Cáder magistrado de la Sala, explicó que la solicitud de la IAIP ya llegó a la Secretaria de la referida entidad por lo que iniciará el trámite.

El pasado 16 de agosto, ocho de los 15 magistrados de la CSJ determinaron que no se podía revelar la información que solicite un ciudadano concerniente a los informes que maneja la sección de Probidad. Sin embargo, tal decisión ha creado contradicciones entre los mismos magistrados, ya que se puede revelar resoluciones e informes sin tocar o detallar información vulnerable que ponga en riesgo al investigado.

Leonardo Ramírez Murcia, magistrado de la CSJ, aseguró que el accionar de la IAIP es respetable y no tiene una postura negativa o positiva por ello. Pero considera que “Ellos han evaluado y tienen una apreciación jurídica en cuanto a lo que les corresponde a hacer. Los trámites o expedientes que se hayan abierto ante las instancias que estimen convenientes. Es parte del equilibrio de las funciones y decisiones de los poderes que se manejan del Estado y la sociedad”, comentó.

No obstante, el magistrado dijo que la Corte en Pleno ha tomado una decisión con base a la interpretación del artículo 135 y 240 de la Constitución de la República.

“En algún punto no estoy de acuerdo. Hay que proteger las informaciones delicadas de los funcionarios, pero para corte incluye todo, la decisión final no estoy convencido para mantenerla por siete años protegida. No solo para proteger a los que tengan indicios, sino también a los que no tienen indicios”. explicó.

De acuerdo con el magistrado se puede entregar una versión pública, resguardando todos los datos que puedan poner en conocimientos, datos sensibles del investigado.

Cáder, por su parte, no quiso revelar o sentar postura ante esta decisión del IAIP, ya que la Sala de lo Constitucional evaluará este proceso, puesto que hay un proceso sancionatorio contra la CSJ.

Congreso

En otro tema, la CSJ inauguró a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Sexto Congreso de Derecho Administrativo, evento dirigido a expertos del derecho, estudiantes y funcionarios. El congreso es un encuentro que permite intercambiar las experiencias y analizar entre expertos el derecho administrativo a nivel iberoamericano desde una perspectiva academia y profesional.