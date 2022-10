Rusia envía fuerte mensaje a Kiev y Occidente

Moscú/Prensa Latina E l presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el viernes que el Gobierno ruso protegerá ‘los nuevos territorios’ ante futuras acciones de Kiev y Occidente. «Quiero que me escuche bien Kiev y la élite de Europa, las regiones de Jersón, Zaporozhie, Donetsk y Lugansk son territorios nuestros para siempre» aseguró el mandatario durante su discurso en la ceremonia oficial de firma de los acuerdos para la adhesión. Occidente apuesta por una política para destruir la soberanía a nivel mundial, «de ahí su agresión a los Estados independientes y los valores tradicionales», agregó. «Las élites occidentales niegan no sólo la soberanía nacional y el derecho internacional, su hegemonía tiene un marcado carácter de totalitarismo, despotismo y apartheid», señaló el jefe del Estado ruso. Además, denunció la rusofobia desplegada en Europa y Ucrania para minimizar la cultura, la religión y la historia rusa, incluida su papel en la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra el fascismo. «¿Qué, sino racismo, es la rusofobia, que ahora se está extendiendo por todo el mundo? ¿Qué, sino el racismo, es la convicción perentoria de Occidente de que su civilización, la cultura neoliberal es un modelo indiscutible para todo el mundo, quien no está con nosotros está contra nosotros», reflexionó Putin sobre la política occidental. El líder ruso ante diputados, miembros del Gabinete ministerial y representantes de los nuevos territorios, enfatizó que «nunca hemos aceptado y nunca aceptaremos tal nacionalismo político y racismo». Putin concretó que Occidente pretende destruir y dividir Rusia, «nuestra gente no se dejara gobernar por órdenes extranjeras, somos diferentes». El Gobierno ruso prepara un plan para la construcción de centros educacionales, hospitales, desarrollo de la economía y otras infraestructuras en Jersón, Zaporozhie, Donetsk y Lugansk.