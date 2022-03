Rusia advierte sobre dilatación de negociaciones por parte de Ucrania

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 22, 2019: Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev ahead of a meeting of the Russian Security Council at the Moscow Kremlin. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ñåêðåòàðü Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ Íèêîëàé Ïàòðóøåâ ïåðåä íà÷àëîì ñîâåùàíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â.Ïóòèíà ñ ïîñòîÿííûìè ÷ëåíàìè Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ â Êðåìëå. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

Moscú/Prensa Latina El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Pátrushev, advirtió hoy sobre la dilatación de las negociaciones por parte de Ucrania, en conversación telefónica con el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan. "Se comunicó a Washington la posición de Rusia sobre la inadmisibilidad de los intentos de alargar el proceso de negociación emprendido por Kiev siguiendo instrucciones del exterior", señaló un comunicado del Consejo sobre el diálogo. Pátrushev solicitó a Sullivan "ejercer influencia sobre Kiev para lograr un pronto progreso en la resolución de la crisis a través de la diplomacia". Asimismo, se refirió a la necesidad de detener el apoyo estadounidense "a los neonazis y terroristas en Ucrania y no facilitar el traslado de mercenarios extranjeros a la zona de conflicto, así como negarse a continuar suministrando armas al régimen de Kiev". Rusia considera que tales pasos solo conducirán a una mayor escalada de la situación, indicó el texto. Durante la conversación, Pátrushev manifestó la preocupación de Rusia por las actividades de las instalaciones militares y biológicas controladas por Estados Unidos en territorio ucraniano. Llamó la atención sobre el debido cumplimiento por parte de Washington de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, así como del Concepto sobre la prohibición de armas químicas. El alto funcionario aconsejó a la jefatura estadounidense que no planee ni instigue provocaciones relacionadas con la posibilidad de utilizar armas de destrucción masiva, incluidas las armas biológicas y químicas, en Ucrania. Las partes coincidieron en la importancia de continuar los contactos. Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar en Ucrania, luego que las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk le solicitaran ayuda para repeler el aumento de la agresión de Kiev. Antes, reconoció la independencia y soberanía de ambos territorios y firmó tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con sus líderes, los cuales incluyeron el establecimiento de relaciones diplomáticas y la ayuda militar. El presidente Vladímir Putin, en un discurso para informar sobre el inicio de la operación, afirmó que el objetivo es proteger a la población de Donbass de los abusos y el genocidio de Kiev durante los últimos ocho años, además de "desmilitarizar" y "desnazificar" Ucrania.

