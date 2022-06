MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 1, 2020: Russian Presidential Aide Vladimir Medinsky, chairman of the Russian Military Historical Society, gives an interview to the TASS Russian News Agency. Vladimir Gerdo/TASS –осси€. ћосква. ѕомощник президента –‘, председатель –оссийского военно-исторического общества (–¬»ќ) ¬ладимир ћединский во врем€ эксклюзивного интервью информационному агентству “ј——. ¬ладимир √ердо/“ј——