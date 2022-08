Romero decía que con la llegada del señor, es de “correr, abrir y servirle”

Samuel Amaya

SamuelAmaya98

El padre Miguel Morán, de la parroquia de San Jacinto, presidió la misa de este domingo en la cripta de catedral metropolitana de San Salvador, en su homilía instó a los feligreses a estar atentos ante la llegada del señor, ya que cuando menos se lo esperen; él vendrá por su iglesia.

“Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete (entrada) en su casa; pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre”, comentó Miguel Morán.

Los religiosos manifestaron que Jesús quiere incondicionales al servicio de su rebaño y muy vigilantes ante su promesa; en ese sentido, Monseñor Óscar Arnulfo Romero afirmaba que la iglesia debe estar atenta para la venida del señor; en ese momento es de “correr, abrir y servirle”. Por tal, en la procesión de ofrendas presentan una vela encendida simbolizando que la iglesia está “en vela” al servicio de los pobres y vigilantes para recibir al Señor y su reino.

“Pidamos para que (el Señor) no nos encuentre dormidos, o nos encuentre abusando o lastimando a los demás; que no nos encuentre con esas actitudes que no son fraternas”, comentó Morán en referencia a la llegada del señor.

Los feligreses también recordaron a Monseñor Romero cuando decía que en Cristo comienza a hacerse la historia de todos los pueblos que lo acogen como su redentor; por tal, presentaron al Divino Salvador del Mundo, simbolizando que él es para el pueblo salvadoreño su redentor; y porque Monseñor Romero enseñó que el patrono camina junto a su pueblo para transformar su historia.

Los feligreses también presentaron un retrato del padre Napoleón Macias, quien sufrió martirio hace 43 años; y quien monseñor Romero lo catalogó su muerte como una dura prueba de las persecuciones de mundo por ser un buen pastor. Con el retrato ofrendado, simbolizaron que falleció por trabajar con la luz de la palabra del señor por los pobres y excluidos de las comunicades empobrecidas de San Esteban Catarina.

El padre Alirio Napoleón Macías nació en San Vicente, un 10 de noviembre de 1941, y fue un gran impulsor de las Comunidades Eclesiales de Base, motivo de su asesinato.