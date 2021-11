Romeo Lemus expresa violencia contra Dina Argueta

Samuel Amaya

Romeo Lemus, comunicador afín al Gobierno de Nayib Bukele, arremetió en sus redes sociales contra la diputada Dina Argueta, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y afirmó tener “ganas de meterle el celular en la boca para ver si se calla la trompa esta señora”. Lemus expresó lo anterior en un video que él mismo subió en sus redes sociales.

El comunicador siguió afirmando que la diputada Dina Argueta se sentía “indignada, molesta porque se va a solicitar que se le retire el fuero al doctor Norman Quijano; es más yo pensé que era una diputada del partido ARENA”, expresó Lemus. Lo anterior surge por la declaración que hizo la efemelenista, Dina Argueta, quien argumentó su voto a favor de crear una comisión especial, y que dejaba en claro que la Asamblea Legislativa no es un tribunal; ya que diferentes diputados habían adelantado criterio en torno al caso de Quijano.

Por su parte, la diputada Dina Argueta y sus colegas salieron al paso a defender a Argueta por las expresiones de violencia que hizo Lemus.

Argueta le dijo a Lemus que con dichas declaraciones es “misógino y arribista, servil de cada gobierno de turno. Mercenario. Yo sí tengo la dignidad bien puesta y no, no me voy a callar nunca ante ningún ataque y falacia. Pero bueno, él tiene que seguir devengado sus centavos”, sostuvo en un tweet.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, dijo que ante la violencia política a las mujeres se debe cerrar filas. “Condeno categóricamente las expresiones de violencia que un comunicador afín al partido oficial ha proferido hacia la diputada Dina Argueta, desinformando además sobre su voto en el Pleno. Mi solidaridad con ella”, destacó.

En ese sentido, la subjefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Silvia Ostorga, también mostró su solidaridad y dijo “usted Dina Argueta es de izquierda, yo de derecha, pero somos mujeres y merecemos respeto. Mi solidaridad por lo que dijo el Sr. Lemus”, y etiquetó a la cuenta de Twitter de Cancillería para denunciar que un empleado de su institución había insultado a una mujer solo por pensar diferente a él.

Romeo Lemus Rivera, según documentos oficiales, es empleado del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, Estados Unidos. Y es acusado también de recibir sobresueldos.

Las declaraciones del comunicador afín al Gobierno surgen a pocos días de que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que de hecho se conmemora cada 25 de noviembre.