Rol de alcaldías para enfrentar el COVID-19 es vital

Tras la autorización por parte del Ejecutivo para que las comisiones municipales de Protección Civil implementen otras medidas sanitarias con el objetivo de impedir la propagación del COVID-19, el ministro de Gobernación, Mario Durán manifestó que los alcaldes tienen un papel preponderante “porque son la autoridad que conoce de primera mano las necesidades de sus comunidades”.

Durán dijo que muchos de los 262 alcaldes han dado el primer paso en acciones positivas a favor de la población salvadoreña, pues un edil se debe a su población y no a cúpulas partidarias. El trabajo coordinado con el Ejecutivo ante esta pandemia es sumamente necesario, por lo cual, no pueden estar con tintes políticos y politizar estas acciones. “El rol de las alcaldías es clave para ampliar la capacidad de respuesta del Estado ante la pandemia del COVID-19, quien no se sume a las acciones de la población será juzgado por sus pobladores”, dijo.

“Hay alcaldes que se lo han tomado muy en serio y han tomado las medidas que han creído pertinentes, pues les corresponde hacer lo propio en beneficio de sus ciudadanos, y en eso nosotros no podemos estar más que de acuerdo. Los alcaldes son quienes conocen de primera mano las necesidades de sus pobladores, un buen alcalde no va a prestarse a ser mangoneado por una cúpula partidaria. Hemos sido enfáticos en que la gente se quede en casa y resguardarse, entre más personas se suman a esta acción mejor es el trabajo en conjunto”, aseguró el funcionario.

Según el ministro de Gobernación, los alcaldes deben tener muy claro que el trabajo ejecutado en estos momentos va a salvar la vida y brindarle salud a sus pobladores, si bien el crecimiento de los casos de COVID-19 aunque es poco, no ha parado, es necesario seguir con la cuarentena domiciliaria y el distanciamiento social son las principales medidas para que la población no haga de esto una transmisión masiva del virus.

“Un trabajo coordinado brinda mayor seguridad a la población, tenemos que seguir tomando las medidas y protegiendo a nuestras familias, la cuarentena domiciliaria es la única manera de frenar más contagios de COVID-19, no es fácil, pero es una forma de proteger a nuestras familias. El llamado es a los 262 alcaldes a tomar acciones en beneficio de su población, que es a quienes se deben y no se dejen dar el guión por una cúpula partidaria, la cual, está muy alejada de cada uno de los municipios, que no responden por sus ciudadanos y no le interesa el trabajo de las alcaldías”, expresó el funcionario en una entrevista televisiva.