Rogelio Canales anuncia precandidatura para alcalde de San Salvador por FMLN

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A pocos días de concluir la fecha para que los partidos políticos celebren sus elecciones internas, Rogelio Canales Chávez, coordinador general del Movimiento 5+ y presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador, dio a conocer su precandidatura a la alcaldía de San Salvador, por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para el período 2021-2024. “El Movimiento 5+ ha considerado hacer una propuesta con el partido FMLN y ha considerado que reúno las características para administrar el proyecto de la alcaldía de San Salvador. Nunca he sido de ningún partido político ni tampoco militante, he tenido invitaciones, he analizado muchas cosas y es con el FMLN con quien he tenido afinidad y el partido con el cual he tenido coincidencias”, afirmó Canales.

Externó que de ser el candidato electo en las internas del FMLN el próximo 19 de julio, creará una propuesta integradora con las organizaciones sociales, movimientos sociales y agrupamientos, donde se tome en cuenta las demandas de los sectores, para poner una solución que pueda responder a los intereses de todos y los órganos de gobierno se integren en búsqueda de la unidad.

Indicó que su propuesta de gobierno municipal por San Salvador será presentada y analizada por el FMLN, ya que cada partido tiene su reglamento y llevan a cabo procesos internos, al final las bases tomarán la decisión si resulta como el candidato a la comuna capitalina.

“Necesitamos urgentemente la armonía social, que todos pongamos nuestra buena voluntad en búsqueda de soluciones que puedan responder a los intereses de todos. La nación debe hacer un esfuerzo supremo, iglesias, academias, empresas de todo tipo, gremios, asociaciones profesionales, sectores sociales, todos integrándonos como un solo puño, como una sola fuerza, debemos buscar una alternativa, administrar las diferencias y buscar la unidad”, enfatizó el coordinador general del Movimiento 5+ en un entrevista radial.

Manifestó que su objetivo al llegar a la alcaldía de San Salvador es encontrar la solución a los problemas estructurales que son históricos, pero también nuevas situaciones dadas por la pandemia, mitigación a los daños, sin dejar de lado el desarrollo de la ciudad.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad e integración de los diferentes sectores sociales para salir adelante de la pandemia del COVID-19, ya que el Ejecutivo no es capaz de resolver este problema solo, tiene que acercarse a los otros poderes del Estado. “Hemos sido testigos de la disputa y los enfrentamientos del señor presidente y sus ministros, con los diputados de la Asamblea Legislativa y magistrados de la Corte Suprema de Justicia; bajémosle presión a la olla, y busquemos entendimiento, todos los sectores debemos participar sin excepción ni exclusión alguna”, sostuvo.

A criterio del presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador, la Asamblea ha apoyado al Ejecutivo en muchos decretos y en la aprobación de fondo, aunque consideró necesaria una regulación para disminuir los casos de Coronavirus, pero no generalizada, no toda la población a casa en forma drástica ni exigente, sino implementar una cuarentena focaliza en los lugares con más casos, pues hay cerca de 35 que no han sido afectados.