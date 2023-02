Rodolfo Zelaya y Ronald Pandilla piden disculpas por invidentes en la jornada 1 del Clausura

Rebeca Henríquez

A través de una conferencia de prensa organizada por la Primera División de Fútbol, Rodolfo ‘Fito’ Zelaya y Ronald Pandilla, de Alianza y Platense, respectivamente, pidieron disculpas públicamente debido a los incidentes ocurridos en la primera jornada del Clausura 2023 en el estadio Antonio Toledo Valle, y por lo cual ha sido sancionados por la Comisión Disciplinaria de la FESFUT.

“Pedir una disculpa a la afición en general, estás situaciones no tienen que pasar en una cancha de fútbol. Pero nosotros como futbolista lo vemos como algo normal en la cancha, que siempre hay roces en un partido, pero no es lo adecuado por los niños, y no podemos dar ese tipo de imagen como jugadores y también representar bien a cada uno de nuestros equipos”, comentó Zelaya.

El jugador de los gallos, Padilla, hizo una invitación a los jugadores a la no violencia y aseguró que como deportistas están expuestos a este tipo de situaciones y que “al contrario deberíamos dar el ejemplo como profesionales que somos”, pero que deben reflexionar y aceptar los errores para que no suceda nuevamente.