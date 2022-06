Rodolfo Hernández, el millonario candidato presidencial colombiano que desea acabar con la corrupción

Por Francisco Plata Valencia

BOGOTÁ/Xinhua

Rodolfo Hernández es el candidato presidencial colombiano independiente por el movimiento político Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien lanzó su campaña el año pasado y desde entonces empezó a repuntar en las encuestas por su forma particular de hacer política, con la promesa de acabar con la corrupción en el país.

Hernández presentó a través de redes sociales, especialmente TikTok, todas sus propuestas de campaña, entre ellas la austeridad y luchar contra la corrupción.

«Les voy a dar la clave para salir de la pobreza en el país: es sacar a patadas a estos políticos ladrones que son los que nos tienen sumidos en la pobreza», señaló Hernández en mayo pasado, durante un acto de proselitismo político, al hablar con la gente y presentar soluciones a sus problemas.

El aspirante presidencial pide que lo llamen el «ingeniero Rodolfo», pues gracias a esa profesión de la cual se graduó en 1970 creó un imperio en la construcción de viviendas de interés social, que lo hizo millonario y de lo cual no alardea ante las personas que lo escuchan.

Hernández, de 77 años, entró a la política colombiana en 2015, cuando fue elegido alcalde de la ciudad de Bucaramanga, la quinta urbe en importancia del país, donde se hizo conocido por sus polémicas frases o cuando en 2018 le lanzó una bofetada en la cara al entonces concejal John Claro, cuando mantenían una reunión.

«Retomemos cuando fui candidato a la alcaldía, cuando nadie daba ni 10 centavos por mí y le gané a todos, a la maquinaria más corrompida y perversa de la politiquería colombiana le ganamos. Luego sacamos el 90 por ciento de los políticos corruptos del Consejo (de Bucaramanga)», dijo el aspirante presidencial.

En la década de los años 90 del siglo pasado, la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) secuestró a su padre y lo mantuvo en su poder por 135 días.

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también es señalada por el secuestro en 2004 de una de sus hijas, quien recientemente fue declarada muerta tras su retención ilegal.

El ELN, sin embargo, negó haber secuestrado a la hija adoptiva de Hernández o haber exigido dinero a su familia.

El aspirante presidencial comentó que no tiene rencor por esos hechos y anunció que estaba dispuesto a dialogar con el ELN si llega a la Presidencia de Colombia.

Algunos analistas políticos se han referido al aspirante presidencial independiente por el movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción como el «Donald Trump colombiano», debido a su forma de hacer política, que en opinión de ellos es «populista» y le falta experiencia para llegar a la primera magistratura del país.

«Todos los que se roben la plata del patrimonio público desde una aguja hasta la cantidad de dinero que quieran, tendrán intramural en el peor patio (de una cárcel) y las audiencias (judiciales) serán diarias hasta que quede ejecutada la sentencia en segunda instancia», aseveró Hernández.

El «ingeniero Rodolfo» fue el único candidato presidencial que el mes pasado subió en las encuestas de intención del voto para las elecciones del próximo domingo, jornada en que se enfrentará en segunda vuelta al aspirante de izquierda, Gustavo Petro, con quien ha tenido duros enfrentamientos en torno a sus propuestas.

«Los colombianos votarán por Rodolfo Hernández y mi compromiso con todos los colombianos es no mentir, no robar, no traicionar, cero impunidad. La posesión (presidencial) será en el pueblo más pobre», afirmó Hernández antes de la primera vuelta electoral del 29 de mayo pasado.

El candidato presidencial escogió como fórmula vicepresidencial a Marelen Castillo, quien es vicerrectora académica de la privada Universidad Minuto de Dios de Bogotá y la primera vez que aspira a un cargo público.