Riñas entre Rigoberto Soto y Guillermo Gallegos se acrecientan cada vez más

El presidente del partido en formación, Fuerza Solidaria, Rigoberto Soto, aclaró sobre su salida del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) se debió a que en la actual legislatura y con la formación de la fracción, el partido no renovó en sus rostros, es decir, siguió con la imagen que actualmente tiene, la de Guillermo Gallegos.

Con las pasadas elecciones legislativas y municipales, según comentó Soto, la ciudadanía quiere ver rostros nuevos y que los partidos políticos tengan una nueva visión, ya que si no lo hacen, podrán desaparecer.

Entonces, al inicio de la nueva legislatura, Guillermo Gallegos “estaba pujando por ser jefe de fracción de GANA, yo fui una de las personas que le dije que no lo veía conveniente porque en ese momento él estaba recibiendo críticas de las 200 plazas de sus familiares en la Asamblea Legislativa, y que era el momento para que GANA enviara un mensaje de renovación y me pareció que el diputado Romeo Auerbach era la persona correcta, porque era nuevo en el partido y eso podía (generar) que no vieran siempre a las mismas personas solo rotándose los puestos dentro de los grupos parlamentarios”, reveló Rigoberto Soto.

Sin embargo, Gallegos sostuvo hace unos días que la presencia de Rigoberto Soto en GANA Usulután “pasaba a ser irrelevante”, a lo que Soto contestó que cuando él fue diputado por dicho departamento, también se logró ganar la cabecera departamental, además destacó cuando se ganó la alcaldía de Jiquilisco; “siempre en nuestras participaciones ganábamos las mejores alcaldías”.

“Yo quisiera saber cuántas alcaldías en su carrera en GANA Guillermo Gallegos ha obtenido en el departamento de San Salvador, ninguna, solo la de Aguilares que la ganó en el 2018, la perdió en el 2021, eso es todo el éxito que Guillermo Gallegos ha tenido en el partido GANA y dice que el irrelevante soy yo, el irrelevante es él porque políticamente nunca ha aportado electoralmente al partido”, expresó Rigoberto Soto

Agregó que quizá lo tildan de irrelevante porque “a mí no me mencionan 200 plazas fantasmas (en la Asamblea), a mí no me mencionan que tengo una ONG (organización no gubernamental) que me daban $700 mil y me lo estaban pidiendo de regreso, a mí no me mencionan con la muerte de ´El Chele´ Torres, entonces, quizás soy irrelevante y él es relevante porque a él sí lo mencionan en todos esos temas”.

También, el actual jefe de fracción de GANA, Guillermo Gallegos, dijo días atrás que Soto solo había cobrado un cheque y que en ese momento renunció al partido, “eso es una gran mentira”, comentó Soto la mañana de este lunes. “Ese cheque era para pagar la sede del partido del mes de diciembre. En diciembre, el partido no dio fondos a los directorios departamentales y en enero cuando dieron el cheque de 800 dólares, se fue a traer e inmediatamente se fue a dejar al dueño de la casa para dejar todo en regla”, concluyó Rigoberto Soto.