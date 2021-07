Ricardo Zúñiga afirma que la Lista Engel publicada el jueves “no es la completa”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, dijo en conferencia de prensa vía telefónica que la Lista Engel es un mensaje de que Estados Unidos están “de lado de los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador” y que además, no es la lista completa.

“La corrupción, la impunidad y los esfuerzos para eliminar la democracia contribuyen a condiciones negativas que causan la migración irregular”, dijo Zúñiga en el marco del lanzamiento de la Lista Engel. También, afirmó que cuando “no hay una rendición de cuentas, es un retroceso en el Estado de derecho, pero también disminuye la confianza de los mercados internacionales, de los socios, y más que todo de la misma población en Centroamérica”.

El alto funcionario de Estados Unidos avisó que la lista publicada ayer “es la primera que cabe en el requisito legal de nuestro Congreso, es una herramienta de varias”, advirtió.

“La Lista Engel es nueva, se está aplicando por primera vez y se requerirá por lo menos una vez al año, aunque no quiere decir que solo tiene que ser una vez por año”, confirmó Zúñiga.

Agregó que en la lista EE. UU. señala casos de corrupción o antidemocráticos “sobre los que tenemos información clara”, explicó. Ante las preguntas de la prensa sobre el porqué no incluyeron a más personas que a nivel local tienen investigaciones, el enviado especial para la región respondió, que “esta no es una lista final, esto no es todo. La lista se puede ampliar, siempre y cuando tengamos datos que podamos utilizar”, concluyó.