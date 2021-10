Reveses de Biden impulsan caída en su aprobación

Washington/Prensa Latina

Aunque prometió unir al país y un gobierno competente, los continuos reveses del presidente Joe Biden colocaron en campo minado sus índices de aprobación en Estados Unidos, destacan hoy medios locales.

Varias encuestas reflejan la caída en los números para el ocupante del Despacho Oval: Ipsos le da un 46 por ciento; Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research (42); Morning Consult (49) y YouGov (40).

Por su parte, un sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research arrojó la víspera que un 50 por ciento de los entrevistados avala la gestión de Biden contra el 54 por ciento en agosto y el 59 por ciento en julio.

Los factores que influyeron en el cambio de opinión fueron, entre otros, la forma caótica de la evacuación de Afganistán, la represión de la Patrulla Fronteriza contra los migrantes haitianos en el borde limítrofe con México, el rebrote de la Covid-19 y la batalla legislativa en un Congreso dividido que pone freno a la agenda doméstica del presidente.

De acuerdo con el tanteo, desde julio la tasa de aprobación de Biden cayó de 92 a 85 por ciento entre los demócratas con un bajón notable entre los independientes: 62 a 38 por ciento, mientras los republicanos mantienen en alrededor de 11 por ciento su aprobación, similar criterio al de hace poco más de 60 días.

El estudio determinó que el respaldo al gobernante descendió entre los estadounidenses blancos de 49 al 42 por ciento, pero los más preocupante es que entre los negros –que constituyeron la base más activa para el triunfo de Biden en noviembre de 2020- disminuyó de 86 a 64 por ciento.

En cuanto al rumbo que lleva el país, solo el 34 por ciento de los encuestados considera que Estados Unidos va por el camino correcto, comparado con el 50 por ciento durante la luna de miel de Biden, en sus primeros 100 días en el cargo.

Aunque falta más de un año para las elecciones de mitad de mandato, las grietas que comienzan a aparecer en las paredes de la popularidad del jefe de la Casa Blanca alimentan preocupaciones para los demócratas, que pelearán por retener en 2022 su estrecha mayoría en el Congreso.