Retrasos en trabajos de parque Bolívar afecta a lustradores de zapatos

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

En 2019 los lustradores que ejercían su oficio en el parque Simón Bolívar, en el centro histórico de San Salvador, fueron desalojados por la alcaldía capitalina y reubicados en los alrededores de las calles alternas por la administración del ex edil Ernesto Muyshondt, bajo la “promesa” de remodelar, para mejorar las áreas de trabajo en la zona.

“El antiguo alcalde (Ernesto Muyshondt) nos dio la promesa de que nos iba a hacer un lugar bonito para los lustradores. Él dijo que los lustradores tienen que estar en condiciones mejores para ejercer el trabajo que tenemos nosotros. Ahorita el parque está siendo ocupado como basurero, aquí viene a depositar la basura, es como bodega”, señaló José Orellana, lustrador que ejerce su oficio en las afueras del parque desde hace más de 20 años.

A criterio de Orellana, por dos años han estado tirados en la calle y sin la esperanza de que tal vez lo arreglen, o les den permiso de entrar a trabajar. Hasta hoy la alcaldía ha sido bien hermética, sin ninguna comunicación con el gremio de lustradores. El escaso avance del proyecto no solo afecta el tránsito automovilístico, también genera pocos ingresos para el diario vivir de sus familias

Alrededor de una docena de lustradores han sido perjudicados por el cierre del parque Bolívar, además, la lámina colocada en los contornos le quita visibilidad a los de los automovilistas, por lo cual son frecuentes los accidentes de tránsito, porque se carece de señalización.

“Se han acomodado y no están trabajando en el proyecto del parque, realmente aquí estamos bien escondidos, la mayoría de nuestros clientes, no nos miran, hemos perdido un 60% de nuestra clientela, si aquí estamos sobreviviendo porque

realmente por la edad ya no le dan trabajo en otras partes”, enfatizó Orellana.

Mientras tanto, un lustrador que prefirió mantener su anonimato por temor a represalias, quien ha ejercido el oficio por más de 30 años en el lugar, expresó que a raíz de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, la mala economía y el desalojo en el parque, sus ingresos se redujeron a la mitad de lo que antes ganaba.

“Ha bajado el trabajo, antes de la pandemia nosotros ganábamos hasta $15 o $20 y a veces hasta más, aquí a veces hacemos $8, o $9, depende de como esté, ya que toda la

gente ha salido afectada por la pandemia, ya no somos los mismos de antes”, afirmó.

El proyecto inició en 2019 para mejorar los espacios de trabajo de los lustrabotas, sin embargo, hasta la fecha no presenta avance ante la nueva dirección capitalina. Los lustradores aseguraron que el edil actual no ha gestionado estrategias de comunicación con el gremio, hecho que perjudica su economía al no contar con zonas idóneas para sus labores diarias.