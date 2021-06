Retorno al 1 de mayo 2021 IV

César Ramírez

@caralvasalvador

Un repaso de aquellos días… 01/MAY/2021 Datos del ISSS reconocen que más de 27,000 empleos se perdieron durante la pandemia y aún no se recuperan, el 02/MAY/2021 La Sala Constitucional legítima emitió un decreto de inconstitucionalidad por su destitución en la Asamblea Legislativa, 03/MAY/2021 Condena internacional por Golpe a la Corte Suprema y al fiscal general; mientras los abogados afirman que solo hay una Sala Constitucional legítima, 03/MAY/2021 pronunciamiento de las Universidades en contra del Golpe a la Sala Constitucional, 04/MAY/2021 Créditos serán más caros por Golpe de Bukele… El 1 de mayo 2021 existió un tremendo error de procedimiento e ilegal, al destituir a los magistrados constitucionales y al Fiscal de la República, no obstante en repetidas ocasiones se menciona que el cambio es irreversible, pero la pregunta es: “por cuanto tiempo” este tiempo no es únicamente el cronológico, existe otro que se llama político y en esa dimensión la agenda nacional choca con la agenda internacional, no solo por los eventos criollos, sino por los intereses de Estados Unidos, la Unión Europea, los organismos internacionales etc. quienes a fin de cuentas tienen fuertes inversiones locales.

Es muy precaria la situación de relaciones internacionales, puesto que nuestra deuda internacional depende de los organismos multilaterales, los cuales no están muy seguros de otorgar más créditos a nuestras maltrechas finanzas.

El mapa político salvadoreño parece consolidarse en un “partido único” que ordena y desordena en los tres poderes del Estado, ya no existe confianza jurídica, ni esperanza de los debidos procesos; desde el 09 de mayo de 2021 el presidente mencionó a “los enemigos internos”, palabra que trae muchos malos recuerdos a las generaciones que sufrimos la guerra civil, aquellos años fueron de sangre y fuego, donde muchos inocentes fueron asesinados bajo ese calificativo.

El 10/MAY/2021 La OEA anticipó una situación muy grave democráticamente antes del golpe al poder judicial, menos de un mes después 08/JUN/2021 La OEA denuncia que el gobierno intentó utilizar a la CICIES contra la oposición… todo este panorama de crisis permanente no beneficia a nadie, debemos retornar al 01 de mayo con la legalidad genuina y no aferrarnos a que no existe vuelta atrás, la realidad nos muestra un declive en la comunidad jurídica, económica, internacional e institucional que no mejora, ni muestra signos de recuperación, la nación parece un paciente que pasa de Estado Grave a Crítico y de ahí vamos a Cuidados Intensivos… por eso es mejor retornar al 1 de mayo 2021.