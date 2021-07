Retornar al 1 de mayo 2021 o repetir la historia

César Ramírez

@caralvasalvador

La realidad posterior al 1 de mayo de 2021 es un desastre, ese día se destituye ilegalmente a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal, desde entonces existe la cooptación de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial de parte de la Presidencia de la República

Si no existe oposición legislativa entonces observamos la promulgación de acciones convenientes a un solo sector de la población, la justicia es impuesta desde la presidencia, en ese orden de pensamiento se propicia la destrucción sistemática de los avances democráticos a partir de 1992 por los Acuerdos de Paz.

Recién el 13 de julio 2021, la Asamblea Legislativa aprueba la ley que limita las concentraciones públicas por motivos de salud, acto en esencia que retorna a la condición de cuarentena del año 2020, evento restrictivo que violó los Derechos Humanos, la libre circulación, la libertad de reunión, la libertad de expresión etc., donde la PNC y Ejército afectaron a la ciudadanía por la privación de libertad con traslados arbitrarios a Centros de Contención, ahí permanecieron largos períodos en franca violación de sus derechos constitucionales.

Vivimos desde el 1 de mayo 2021 en una sociedad que no tiene límites constitucionales y se autodestruye, acá se puede hacer casi todo a nombre de un partido político y nos llevará a la extinción de la legalidad correspondiente; tampoco existe una contraparte jurídica que defienda los intereses de la República con daño permanente al modelo democrático… como ciudadanos no tenemos acceso a la información puesto que se niegan los datos de funcionarios públicos, los gastos durante la pandemia se ocultan como si fueran secretos de Estado, los archivos de las masacres del mozote fueron destruidos en un expurgo escandaloso, la corrupción divulgada en medios de comunicación en las compras ilícitas de alimentos (implementos sanitarios, construcción de hospital etc.) durante la pandemia no es investigada, tampoco se explica el destino de los $300 en un DUI multiplicado por miles de veces y el colmo la lista Engel (#ListaEngel) la cual identifica con nombres y apellidos a personalidades involucradas en potenciales actos de corrupción y hechos delictivos es ignorada; el resultado será una dictadura similar a la del Siglo XX… es tiempo de recordar las jornadas cívicas contra esa imposición.

Retornar al 1 de mayo 2021 es la opción, otro camino es repetir la historia conocida.