RESIDENTE Lanza Nuevo Sencillo Y Video“THIS IS NOT AMERICA”

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

El galardonado rapero latino, compositor, productor, cineasta, visionario y activista, Residente estrena su primer sencillo oficial en más de un año y medio con el lanzamiento de “This is Not America” en compañía de las gemelas cubanas afro-francesas Ibeyi. “This is Not America” visualmente desborda sabiduría, coraje, y valentía ante un sistema construido sobre el colonialismo, la esclavitud y la explotación. La visión de Residente para el lanzamiento de este video es compartir el mensaje de que todas las culturas y países bajo el continente americano son uno; no separarse y que es hora de crear una evolución para la unidad, y adaptarse al cambio social. La narrativa y las imágenes de la canción y su video comparten la historia de la colonización a través del lenguaje y la tergiversación de lo que es realmente América. A lo largo de “This Is Not America”, Residente comparte el dolor de la “Gran División”, que es la división continental social entre Norte y Sur América por parte de los Estados Unidos de América. Además, comparte visualmente el dolor de aquellas culturas y países que han sido invadidos y utilizados, pero que no son considerados “americanos”.

Dirigido por el director francés, Gregory Ohrel y dirigido creativamente por Residente, el video musical de “This is Not America” mezcla el simbolismo de distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global, y por la otra parte colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas primermundistas. Destacando las similitudes entre los pasos de un baile y una agresión policial, las imágenes nos ponen a reflexionar.

Acompañando a Residente es Ibeyi, conformado por Naomi Díaz, quien aporta sus poderosas percusiones a este tema, y su hermana gemela Lisa-Kaindé, quien canta en el coro: “aquí estamos, siempre estamos no nos fuimos no nos vamos, aquí estamos para que te recuerde si quiere mi machete te muerde”.

“This Is Not America” es una creación del trabajo reciente de Residente hace tres años con profesores de la Universidad de Yale y la Universidad de Nueva York, donde estudiaron las ondas cerebrales de Residente junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos, moscas y muchos más, para crear frecuencias musicales que se convertirían en ritmos. El trabajo de Residente con las universidades comenzó para la creación de su segundo álbum solista. Para esta canción, Residente usó sus propias ondas cerebrales y las ondas cerebrales de gusanos para desarrollar ondas enfáticas de electrónica mezcladas con su rap, la voz de Ibeyi y la percusión puertorriqueña.

Residente recientemente estelarizó el capítulo 49 de BZRP Music Sessions en una actuación en vivo que dio mucho de qué hablar. El video ha acumulado más de 65 millones de reproducciones 12 días de su estreno.

La canción y su video de “This Is Not America” están disponibles hoy en todas las plataformas digitales.

¿Quien es Residente?

René Pérez Joglar, cuyo nombre artístico es Residente, es un multi-premiado rapero, autor, cineasta y activista puertorriqueño. René es el máximo ganador del Latin GRAMMY® en la historia de la premiación y ha conquistado la industria de la música actuando ante millones de seguidores por todo el mundo. Además de su triunfo como artista, René recientemente ha cosechado el éxito como cineasta, fungiendo como guionista y director de sus galardonados videos musicales, al igual que dirigir un largometraje documental que ha sido seleccionado por prestigiosos festivales de cine por todo el mundo, incluyendo SXSW en Austin. Su forma de componer y su letra han sido halagadas por la prensa especializada y han sido estudiadas en colegios y escuelas superiores. Un activista altamente respetado, Residente ha sido reconocido por sus contribuciones a muchas causas y organizaciones filantrópicas, funge como embajador de Amnistía Interancional y en el 2015 le fue otorgado el Premio del Reconocimiento en la cumbre mundial de Laureados del Nobel de la Paz. En marzo 2020, René se presentó ante lleno total con Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, en el Walt Disney Concert Hall. Más recientemente, su video musical “Rene”, escrito y dirigido por el mismo, sobrepasó los 236 millones de reproducciones en YouTube, mientras la canción y el video han creado conciencia en todo el mundo sobre la salud mental. Su video “Banana Papaya” ganó el Latin GRAMMY® 2019 por Mejor Video Musical, y Residente fungió como director de “Somos Anormales”, un video musical protagonizado por John Leguizamo, Leonor Watling, Óscar Jaenada y Juan Diego Botto. Residente también dirigió un cortometraje/video musical titulado “Desencuentro”, protagonizado por la actriz franco-canadiense Charlotte Le Bon y el actor Edgar Ramírez. Su video musical “Hoy” fue rodado en Argentina y se destaca con las actuaciones de estrellas internacionales de cine como Leonardo Sbaraglia. Durante la pandemia, dirigió su video musical “Antes Que El Mundo Se Acabe”, que cuenta con un reparto de la talla de Ben Affleck, Ana de Armas, Leo Messi, Zoe Saldaña, Ricky Martin, y Bad Bunny entre otros.

Acerca de Ibeyi

Las gemelas afrocubanas y francesas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz, conocidas en el mundo como Ibeyi, recientemente anunciaron su tercer álbum, Spell 31, que saldrá el 6 de mayo bajo XL re-cordings. Después de abordar temas como la feminidad, el racismo y el activismo en su lanzamiento del 2017 Ash y la historia familiar, la muerte y los orígenes en su álbum homónimo del 2015, Spell 31, las gemelas se propusieron movilizar el poder de su destino de nacimiento como Ibeyi, que las ha llevado por un camino de restauración en busca de la armonía, la curación y la magia. Con 10 canciones nuevas, escritas, producidas y grabadas por Ibeyi, quienes trabajaron nuevamente con su productor de mucho tiempo Richard Russell (Ash, Ibeyi), en el transcurso de 2021 en Londres, Spell 31 presenta apariciones de Jorja Smith, Pa Salieu, BERWYN, los padres de Ibeyi y una reinvención de “Rise Above” de Black Flag.