Réplica, vale la pena. Léelo

Ana Gloria Carranza

Carmen Eugenia Pinto*

ES NUESTRA REALIDAD…

¿Es comprensible que el empresario quiera volver a trabajar para honrar sus cuentas y no tener que despedir a sus empleados? Sí!!!!!!!!

¿Es comprensible que la gente quiera quedarse en casa para proteger a sus seres queridos del virus? Sí!!!!!!

Entienda, la mayoría de las empresas que quieren volver a funcionar no tienen dinero en caja para mantener las puertas cerradas y aún así pagar a sus empleados, pagar proveedores, alquiler, impuestos, etc. Quieren volver para no entrar en bancarrota, para no despedir, para no comprometer la renta de las familias que sacan su sustento de allí. No son genocidas que quieren matar a todo el mundo poniendo sus beneficios sobre todo.

Entienda también, que la mayoría de las personas que piden la cuarentena no son vagabundos perezosos que quieren quedarse de piernas al aire en casa.

La gran mayoría está muriendo de miedo, miedo a perder gente querida, pueden tener un hijo que tiene una enfermedad respiratoria, pueden vivir con los padres, abuelos, en fin.

No hay elección fácil de ningún lado.

Usted ve reportajes de empresas despidiendo a cientos de empleados y piensa: “Dios mío tenemos que volver a trabajar”.

Luego usted ve un reportaje sobre Italia y piensa, “Dios mío tenemos que quedarnos hasta el 2021”.

Ninguno de los dos escenarios gusta: el virus matando a miles de personas o un escenario económico devastador, con miseria, desempleo, hambre y violencia que también matará a muchas personas.

¿Estas preparado para perder a un ser querido? YO, NO.

¿Estás preparado para perder tu sustento o tu empresa y quedarte sin saber cómo mantener a tu familia? YO, NO.

Entiendan, no hay respuesta fácil!!! Todos están muriendo de miedo. Respeten las opiniones de cada uno.

Respeten la desesperación del empresario y la desesperación de la persona que está en casa tratando de proteger a su familia.

Dejen de sembrar odio y palabras ásperas, dejen de ofender a personas que ni siquiera conocen, allí puede estar un ser humano de bien, pero con una opinión diferente de la suya!!! Traten de publicar cosas educacionales, cosas que calmen (en ocasiones la risa es la mejor medicina, algo chistoso también relaja), ya no critique… Y si no tiene nada positivo que decir, no diga nada!!!!

Yo acepté, copié y pegué. Haz lo mismo. Seamos luz, no oscuridad.

*Amigas CAPI.