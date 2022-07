Renuncian dos importantes ministros británicos para protestar por liderazgo de Boris Johnson

LONDRES/Xinhua

El secretario de Salud Sajid Javid y el secretario de Hacienda Rishi Sunak de Reino Unido presentaron elmartes su renuncia al Gobierno para protestar por el liderazgo del primer ministro Boris Johnson luego de que una serie de escándalos desestabilizó al Gobierno conservador.

Javid dijo que «ya no puedo, con la conciencia tranquila, seguir prestando mis servicios en este Gobierno» , y Sunak criticó la incompetencia del Gobierno.

«El tono que uno establece como líder y los valores que uno representa, se reflejan en los colegas, el partido y en última instancia en el país» , dijo Javid en su dimisión para Johnson publicada en su cuenta de Twitter, y concluyó que el partido Conservador no ha sido ni «popular» ni «competente en la actuación a favor del interés nacional» .

«Esta situación no cambiará bajo su liderazgo y por eso usted ha perdido mi confianza» , indicó Javid.

«El país necesita un partido Conservador fuerte y con principios y el partido es más grande que cualquier individuo» , añadió.

En su renuncia publicada en Twitter, el secretario de Hacienda escribió que «el público espera con razón que el Gobierno sea dirigido de manera correcta, competente y seria» .

«Reconozco que este podría ser mi último cargo ministerial, pero considero que vale la pena luchar por estos estándares y por eso renuncio» , dijo Sunak.

«Le serví lealmente y como amigo, pero todos servimos primero al país. Cuando es necesario escoger entre estas lealtades, sólo puede haber una respuesta» , añadió.

Meses de escándalos han generado problemas para Johnson y su Gobierno, lo que pone en duda el futuro de los conservadores en la próxima elección general de 2024.

Johnson sobrevivió recientemente a una moción de censura dentro de su partido por el escándalo «Partygate» en el que empleados del Gobierno y Johnson se divirtieron en fiestas con alcohol realizadas en Downing Street en los últimos dos años mientras el país estaba confinado por la COVID-19. Los legisladores que votaron contra Johnson superaron el 40 por ciento.