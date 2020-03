“RENÉ”: Impacta mundialmente 

@SAmigosCoLatino

“RENÉ” el nuevo sencillo de Residente alcanza impacto global a 24 horas de su lanzamiento. El video dirigido por Residente en su país natal de Puerto Rico, se ha convertido #1 en tendencia en los Estados Unidos y en todo el mundo en YouTube. Además, el sencillo figura a nivel mundial en las listas de varias plataformas digitales. Hoy, el video musical “RENÉ” tiene más de 32 millones de visualizaciones desde su lanzamiento el pasado 27 de febrero.

El video es el número 1 en YouTube en los Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador y Uruguay.

El video de Residente se une a la lista de los videos musicales más populares del mundo junto a otros artistas como Lady Gaga, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS, Shawn Méndes y muchos más. “RENÉ” ocupa el segundo lugar en Chile y España, continuando en ascenso en Canadá y Australia y se mantiene como el segundo video más visto en YouTube en las últimas 24 horas en todo el mundo.

A través de sus redes sociales, Residente se ha ganado el apoyo y la admiración de colegas y amigos como: Bad Bunny, Camila Cabello, ROSALÍA, Shakira, Karol G, Kany García, Alejandro Sanz y más. Además, el 28 de febrero, Residente fue en vivo en Instagram con Zoe Saldaña y Edgar Ramírez para hablar de como ha impactado su video y canción en fanáticos, colegas y personas en el mundo.

Lanzado el 27 de febrero, “RENÉ” expuso una imagen profunda y transparente sin armadura para sus fanáticos. La canción ha roto barreras al ser un sencillo narrativo de más de siete minutos en una balada a piano realizada por un artista internacional latino urbano.

“Esta canción me ayudó a salir de un lugar en el que no quería estar”, compartió Residente. “Necesitaba regresar a mi ciudad natal y a mi casa para reconectarme con mis amigos. Necesitaba volver a ser yo, René. Ver la reacción de mis fanáticos, amigos personales y la industria, ha significado mucho para mí. Hacemos música para tocar a otros, pero no pensé que mi historia personal lo haría y estoy feliz de que podamos tener música para curar el dolor”.

El galardonado artista/director de videos musicales ganador de GRAMMY® y Latin GRAMMY® comentó que componer esta canción lo ayudó en un momento muy difícil de su vida hace unos años. Filmado en su país natal, Puerto Rico, en su ciudad Trujillo Alto, Residente desnuda su alma y nos presenta momentos de felicidad y tristeza con familiares, amigos, éxitos, triunfos y fracasos hasta el día de hoy. Al final del video revela a su pequeño hijo, Milo. Hoy en día Residente se siente cómodo con quién es y vive una vida feliz con las personas que ama y la carrera que ha tenido durante más de quince años.

Actualmente, Residente está trabajando en su segundo álbum en solitario, que se lanzará este año. Recientemente lanzó su segundo sencillo “Pecador” de su segundo álbum en solitario. El sencillo llega después del éxito de su enérgico dembow/reggaeton, “Bellacoso” con Bad Bunny. “Pecador” fue una narración expresiva sobre un humano que confesaba sus pecados y pensamientos. Visualmente, el artista dirigió el video musical con un concepto de religión y el niño interior, que no tiene límites con la expresión y las opiniones sobre la corrupción en el mundo.

El próximo 7 de marzo, Residente se presentará junto a la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall.