REMENDON

Aristarco Azul

Silbando un zapatero pegando,

cosiendo, clavando, cortándose

el cuero de la bota y zapatillas,

con su cinta haciendo ojetes

pegando tapas con tacones,

martillando la pata de mico,

silba que silba cantando alegre

dándole a la chinche un martillazo,

con muchas tachuelas en la boca;

diciendo mira esta hija de su madre

se me ha trabado en los dientes,

no la puedo ahora clavar,

tengo larga, la lengua de fuera

del zapato con estos ojetes

que no los puedo yo aplastar,

con este silbido con un chillido

y este martillo de portezuela,

la cinta no entra los tengo que coser,

fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiuuu,

ffuiitt-ffuiitt-ffuiiiuouoo…