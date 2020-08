Reiteran llamado a permanecer en casa durante periodo vacacional

Alma Vilches

La Dirección General de Protección Civil hizo un llamado a la población, a no salir de sus casas y cumplir las medidas higiénicas y de seguridad durante el periodo vacacional del 1 al 6 de agosto, ya que el país enfrenta la etapa de mayor propagación del COVID-19, con más de 17,000 casos confirmados.

Asimismo, pidió no organizar, ni asistir a reuniones o fiestas, evitar visitar a familiares, vecinos o amigos; así como no salir de paseo a áreas turísticas como playas, montañas, lagos o parques, pues no es recomendable en esta etapa de la emergencia.

Además, recordó a las personas continuar con el lavado de manos, usar mascarilla y alcohol gel, guardar la distancia física, desinfectar superficies y objetos que más se utilizan.

Protección Civil recomendó que ante cualquier síntoma sospechoso se debe llamar al número 132, habitado por el gobierno para hacer consultas y recibir el tratamiento indicado.