Reinstalan a trabajadores despedidos de la Alcaldía de Soyapango 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango y la alcaldesa del municipio, Nercy Montano, de Nuevas Ideas, llegaron a un acuerdo para que se reinstale a los trabajadores despedidos que en las últimas horas denunciaron alrededor de 50 despidos desde el 19 de octubre a la fecha.

Fue el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien intervino para llegar a acuerdos, puesto que la alcaldesa de Nuevas Ideas, según habían denunciado los sindicalistas, se había cerrado a no dar motivos de los despidos a juicio de ellos “injustificados”.

Los principales acuerdos a los que llegaron en la madrugada de este viernes, es el reinstalo inmediato de los trabajadores despedidos a partir del 19 de octubre al 4 de noviembre de este año, se instalará un mesa de negociación para la revisión de la problemática en general, dicha mesa iniciará partir del martes nueve de noviembre.

También, se acordó que se deje sin efecto cualquier represalia de carácter administrativo.

No habrán medidas arbitrarias y en todo caso, se garantizará el debido proceso para los trabajadores de la municipalidad que cometan faltas. Y un último acuerdo sería mantener respeto entre las organizaciones sindicales y la alcaldía. También los sindicatos se comprometieron a no realizar actividades de protesta mientras no se hayan agotado las instancias de negociación correspondientes.