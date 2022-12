Reforma de pensiones podría aprobarse este mismo año: Cuadra

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, manifestó que la reforma al sistema de pensiones que el Gobierno mandó a la Asamblea Legislativa le faltan incorporar elementos y esclarecer otros; a pesar de ello, elogió algunos de los artículos.

Cuadra consideró que la gente ve bien que al menos llegue a $400 la pensión mínima; sin embargo, el Gobierno no dice cómo se va a revalorizar la pensión dentro de 5 o 6 años: “¿cómo tener la certeza de que al menos haya un porcentaje en el que progresivamente se vaya aumentando la pensión?, de tal manera que no sea necesaria la voluntad de un gobierno, sino que la aplicación de una ley; eso se le conoce como seguridad jurídica, y eso creo que hace falta en el proyecto”.

El tricolor, quien es miembro de la comisión ad hoc que estudia la reforma de Pensiones, informó que se ha avanzado significativamente al escuchar a organizaciones de trabajadores “muchos de ellos tienen observaciones pertinentes, apropiadas y necesarias para las reformas; en ese sentido, hay algunos aspectos que todavía habrán de discutirse como por ejemplo, el tema de las pensiones por invalidez, las pensiones de sobrevivencia y los requisitos para poder acceder a una atención por invalidez total”.

Cuadra consideró importante también hablar y dejar en claro en la instancia legislativa el tema del 25% de anticipo, ya que diputados de Nuevas Ideas sostienen que no se contemplará. “Nuevas Ideas tiene mayoría y, por lo tanto, si ellos ya adelantaron criterio de que no se va a poder acceder al 25%, lo más probable es que así quede la reforma; que ya no se pueda hacer uso de ese dinero de la cuenta personal”.

A pesar de esos elementos, el opositor confía en que saldrá “un buen producto”, que permita a los trabajadores tener estabilidad en la pensión, “aunque sabemos que $400 como pensión mínima no resuelve el alto costo de la vida, (pero) sí podemos anotar de qué es un incremento sustancial”. Habrá que recordar que la pensión mínima en la actualidad es de $304.

De acuerdo con la dinámica de la instancia legislativa, el Portillo Cuadra dedujo que el trabajo podría finalizar incluso este mismo año; es decir, podría haber dictamen favorable en los 17 días que restan del año. “Estoy casi seguro de que el proyecto de pensiones se va a aprobar antes que finalice el año, junto con el Presupuesto General de la Nación porque tiene una conectividad”, externó Cuadra.

En el proyecto de la reforma al sistema de pensiones existe un artículo “muy interesante y bueno para los trabajadores” pues establece que al agotarse la cuenta de garantía solidaria será el Estado el que va a responder, “¿Con que va a responder?, pues con el Presupuesto General de la Nación; eso significa que tiene que haber un monto reflejado en el Presupuesto para garantizar estas erogaciones”.

Dicha medida, Cuadra la catalogó como “muy buena” ya que no lo tenían las legislaciones anteriores y eso le da seguridad a los trabajadores que el Estado va a responder por su pensión mínima.