Reelección presidencial es una petición del pueblo: Arzobispo Escobar Alas

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“El anuncio que el señor presidente hizo que iba a participar de la siguiente contienda política como candidato a la presidencia. Me parece que es una petición que en repetidas ocasiones el pueblo ha hecho”, dijo el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas.

El pasado 15 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 201 años de independencia del país, el presidente Nayib Bukele anunció en cadena nacional su participación para un nuevo período en presidencial, amparado en una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que lo dio como válido, aunque la Constitución de la república lo prohíbe. Así como por el acatamiento de la sentencia por el Tribunal Supremo Electoral.

“La población de una forma u otra, le han pedido que se reelija y cuando -ustedes- los medios u otras organizaciones han hecho encuestas populares, un alto número de la población ha dicho que sea reelegido”, afirmó.

“Esto es inédito, nunca lo habíamos vivido en los 200 años que llevamos de república, si siempre ha habido seguimiento a algunos líderes (en la historia) pero no con tanta popularidad -ni Gerardo Barrios en su tiempo-, y quizás sea en el fondo sea porque al pueblo no se le escucha”, consideró el arzobispo.

Asimismo, señaló que el pueblo salvadoreño guarda la esperanza que le cumplan sus demandas más sentidas y que ante la defraudación que hicieran otros gobiernos, ahora la población “ve una luz en el camino” y por esto, es que quieren que el mandatario se reelija.

“La Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia sobre el tema, interpretando la Constitución de forma que se puede elegir, y de inmediato el Tribunal Supremo Electoral afirmó que cumpliría la sentencia. Entonces, la discusión -siempre puede hacerse- eso me parece bien, pero creo que las cosas están dadas”, aseveró el religioso.

“Lo que yo pediría personalmente, es que no se defraude más al pueblo, que se le responda en sus intereses, en sus derechos, en leyes justas que les favorezcan como la Ley de Pensiones de los trabajadores, y ojalá se haga una ley que proteja a los trabajadores y los dignifique. Así como, la reforma tributaria que el pago de tributos (impuestos) que sea para las personas que más tienen y producen, no para los pobres como se ha hecho”, agregó el prelado católico.

Sobre la Ley General de Recursos Hídricos, Monseñor Escobar abogó por una revisión para que no se afecte a las Juntas de Agua Rurales y urbanas; así también, llamó a tomar medidas en cuanto a la explotación de la mina Cerro Blanco, en Asunción Mita, Jutiapa Guatemala, que por aguas compartidas contaminaría la cuenca Ostúa-Güija-Lempa.

En cuanto a la situación de las capturas arbitrarias y las denuncias de más 80 fallecidos en los centros de detención con la implementación del “Régimen de Excepción” , que fuese decretado el pasado 27 de marzo y que continúa vigente como medida de seguridad, el Arzobispo de San Salvador señaló que están “vigilantes y que no están en contra de un grupo, ni de nadie”, al expresar que espera que las autoridades revisen los procesos para no inculpar a inocentes.

“Por supuesto, nos interesa la opinión del pueblo y este se ha expresado a favor del sistema de seguridad que se está desarrollando, porque han visto que las cosas han mejorado, que hay paz, que hay tranquilidad, por lo menos en buen nivel que no se tuvo durante tanto tiempo. Por lo que el pueblo está contento y agradecido”, opinó.

“Nosotros también vemos la otra parte, que hay personas que han sido detenidas y son inocentes, como ya lo hemos dicho alguna vez, estaban en el lugar y hora equivocado y cerca de personas equivocadas. Y el caso es que se les privó de libertad, algunos ya salieron pero otros no, pero nosotros siempre seguiremos abogando por estas personas porque son inocentes”, manifestó el Arzobispo.

Sobre la persecución del crimen que realizan las autoridades del Estado, Monseñor Escobar advirtió que estaba bien, pero hizo un llamado a “perfeccionar” el sistema o “modus operandi” , para evitar que se cometan este tipo de errores que lleva al encarcelamiento a personas inocentes.

“Que aquél que sea detenido, no sea una persona inocente que iba pasando por el lugar, es difícil pero es necesario que las personas responsables estudien el caso, las estrategias, los modos y no sé cuantas cosas más, parque que no se caiga en esta actitud, por lo demás que bueno que el pueblo disfrute un ambiente de mayor tranquilidad”, agregó.

“Nosotros estamos en la posición que las personas que ocasionalmente han sido capturadas y son inocentes deben salir cuanto antes. Y que el sistema de seguridad debe mejorarse para no cometer estos errores, y que ningún inocente tenga que pagar una situación de estas porque no es justo. Y esto debilita el tema de seguridad que sin duda funciona, y que la población reconoce está funcionando, pero debe recuperarse esa debilidad”, puntualizó Monseñor Escobar Alas.