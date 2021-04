Recuerdan 30 aniversario de la emboscada El Zapote

@DiarioCoLatino

Pobladores de Arcatao, Nueva Trinidad, Las Flores, Las Vueltas, Guarjila, Los Ranchos, Ellacuría y otras comunidades históricas de la zona de Chalatenango, se reunieron un año más para rendir tributo a las víctimas de la emboscada El Zapote, hecho ocurrido el 11 de abril de 1991, cuando veinte miembros de la guerrilla se transportan en un vehículo el cual explotó en un campo minado, después los soldados masacraron a quince de sus ocupantes, sin que ellos pudieran responder al fuego.

En la emboscada el comandante de las FPL, Antonio Cardenal Caldera conocido como “Jesús Rojas”, junto a catorce de sus compañeros, perdieron la vida, no se señalaron responsables por no tener testigos presenciales que ayudaran a esclarecer los hechos, algunas fuentes no oficiales señalaban que se dio por infiltraciones de un batallón. Milagrosamente Delmi Dubón y cuatro guerrilleros más, escaparon de los asesinos por una quebradita del lugar donde la onda expansiva los había botado.

Dubón ha relatado en otras ocasiones que el día de la masacre, eran las seis y treinta de la mañana, iban en grupo cuando el carro comenzó a frenar porque se iban a bajar en una vuelta, lo último que recuerda fue la explosión, su primera impresión fue que habían tirado un mortero, porque solían caer en la zona, desde Chalatenango, “era una emboscada para vehículo, no para gente de a pie, todos volamos lejos por la onda expansiva y caí del lado de la quebradita, solo tengo la imagen de los compañeros heridos, pidiendo auxilio”, reiteró.

Entre cantos y música se lanzaron quince globos rojos en honor de las hijas e hijos del pueblo que entregaron su juventud, vida y sangre por la lucha revolucionaria. Al evento asistieron sobrevivientes de la emboscada, dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), compañeros y familiares de Jesús Rojas, a quien cariñosamente le decían “compa Chus”.

Asimismo, se celebró una misa donde pidieron a la diócesis de Chalatenango no trasladar al padre Miguel Vázquez, de la parroquia San Bartolomé Mártir de La Liberación de Arcatao, Chalatenango, quien denunció que miembros del partido Nuevas Ideas han amenazado a varias personas de esa localidad; además, que los comicios tuvieron manchas de corrupción electoral.

El sacerdote Vásquez ha pedido que se desarrollen nuevamente las elecciones en el cantón Teosinte, ya que al momento del recuento de votos hubo un apagón de energía eléctrica, también señaló que los miembros de Nuevas Ideas hicieron desórdenes como inducción del voto de adultos mayores y personas ebrias.

Posteriormente a estos señalamientos se conoció extraoficialmente que el obispo de Chalatenango, monseñor Oswaldo Escobar, ya giró la orden de remoción, y ya está nombrado quien sustituirá al padre “Miguelito”, como es conocido en Arcatao, en lapso de tres meses llegará el nuevo sacerdote, sin embargo, no hay información de las causas sobre el traslado del religioso.