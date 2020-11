Reacciones ante el “bajo nivel crediticio”

Samuel Amaya

La calificadora de riesgos Moody’s dio a conocer este lunes que El Salvador entró a la categoría de “baja calificación crediticia” debido a que existe un alto riesgo de liquidez, estrictas condiciones de financiamiento externo y la capacidad limitada para aumentar la dependencia del mercado interno. Estos son algunos de los factores que influyeron a que el país tenga esta calificación, aseguró la calificadora Moody’s en un comunicado.

Tras conocer esta noticia los diputados no tardaron en reaccionar y catalogaron que es un claro llamado de atención para el gobierno del presidente Nayib Bukele.

El presidente del Órgano Legislativo, Mario Ponce expresó que se deben separar la parte sentimental y la parte realista. “Las calificadoras de riesgo no te hacen un favor más bien te dicen el problema que tiene el país y de esa calificación depende los costos que el país adquiere, ya sea por emisión de bonos o a la misma contratación de préstamos multilaterales”, manifestó.

Además, dijo Ponce, el país sobrepasó una línea que no se tenía que sobrepasar en relación a la deuda que se tiene debido a los préstamos, por parte del Gobierno. Añadió que la calificadora tilda al país de no tener disciplina en el manejo de las finanzas “en vez de reducir los gastos, los está aumentando, en vez de hacer inversión, se va por el gasto corriente”.

Además, el diputado presidente se refirió al Presupuesto General del Ejercicio Fiscal 2021 que necesita un financiamiento. “Queremos aprobar el presupuesto, pero solo hay dos vías, por el lado del nuevo endeudamiento que equivale a más de 1,300 millones de dólares para financiar el plan de gasto del próximo año, el cual iría en contra y fuera una decisión contraproducente en relación a la calificadora, y la otra vía es donde ya hay un endeudamiento aprobado.

Mientras que la legisladora del FMLN, Yanci Urbina expresó que la cantidad de recursos que ha tenido a disposición este gobierno ha sido exagerada, y la cantidad de señalamiento del manejo irregular de los fondos es uno de los elementos que también examinó la calificadora de riesgo.

Agregó que esas situaciones de no querer dar informes; no rendir cuentas, el no querer explicar lo que han hecho con los fondos públicos ha hecho que esta calificadora haya categorizado con un nivel muy bajo al país.