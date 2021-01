RAN42K se reinventa este 2021 con “Ballerina”

@SAmigosCoLatino

La banda salvadoreña Ran42K cerró el 2020 con el anuncio del lanzamiento de su nuevo sencillo ‘Ballerina’, un tema que marca como punto de partida el próximo EP que viene este 2021, con un sonido que los renueva, aterriza y consolida como banda. “Ballerina”, es el primer single, donde se busca una exploración de su sonido, para ello se necesitaba un enfoque diferente y junto al productor Julio Rodas se logró definir, además contó con la participación de Beto Urrutia de la banda Edición Limitada en la guitarra líder.

“Ballerina” es un cambio hacia hacer música con más armonías y explorando otros sonidos siempre con influencia noventera, esta exploración resalta sonidos de bandas como Semisonic, The Wallflowers, New Radicals, Oasis, entre otras.

La letra de la canción nos relata dos momentos de la vida de dos personas en términos de tiempo, las circunstancias que los separan, las preguntas que te haces de alguien más ante la aparente calma y la admiración ante las dificultades. “Ballerina es la apreciación de la lucha diaria individual, relativa y los matices de ese esfuerzo por seguir hacia adelante y como alguien puede encontrar esos puntos positivos dentro de toda esa aventura en los demás. Todo eso condensado en el presente y en un flashback según la línea de tiempo de la canción”.

La misión era no dejar de producir y para ello tuvimos que completar el repertorio individual de equipo, así, la canción fue grabada 100% desde casa, afirma Carlos Garzona vocal de la banda.

Ran42K es uno de los proyectos más sólidos que nos dejó un conflictivo 2020, todo apuntaba a ser un año lleno de proyección, pero la pandemia afectó a todo el mundo, pero la cuarentena no fue del todo mal, ya que lograron crear un EP acústico llamado Couch Sessions, Vol. 1 y el nuevo EP que verá la luz el primer trimestre de 2021, con una alineación definida entre Paul García (batería), Carlos Garzona (voz), Eduardo Aguilar (guitarra), Maru Castaneda (bajo) y Kevin Aguilar ( guitarra líder), con casi cuatro años de carrera vienen listos para seguir su camino en la escena musical salvadoreña.

Con tres EPs bajo el brazo y uno en proceso RAN42k es una mezcla musical que evoca la época del rock alternativo de los 90s especialmente a la ola británica y estadounidense con las se marcan mucho sus influencias. El nombre de la es de las preguntas más frecuentes y de las historias más interesantes porque surgió del acrónimo de Righteous Among the Nations y es el título que da el Parlamento de Israel, a través de la creación de la institución memorial Yad Vashem, a personas no judías que fueron parte importante para la preservación de la vida de judíos durante el Holocausto. En este caso, el abuelo del baterista Paul García, fue el diplomático José Arturo Castellanos, excónsul de El Salvador en Ginebra, quien emitió certificados de nacionalidad salvadoreña a cerca de 42 mil judíos. De ahí el complemento “42k”. Puedes conocer más de Ran42K en todas las plataformas digitales y redes sociales.