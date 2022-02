Rafael Urquilla, “sobreviviente de ataque a las pandillas “El País de la muerte” es la voz de los que ya no pueden contar su historia

Rebeca Henríquez

Colaboradora/@DiarioCoLatino

“Quiero pedir perdón a las familias que han perdido un hermano, un primo, un hijo, un padre, o una madre, por haber escondido tantos años estos relatos tan importantes que son la voz de todos mis hermanos salvadoreños que ha perdido la vida, o han tenido que huir del país a causa de las pandillas. La verdad, solamente quería vivir en anonimato, porque estaba aterrado, tratando de cuidar a mi familia”, son las palabras que Rafael Urquilla, “sobreviviente de ataque de las pandillas”, y quien pide apoyo económico para producir su libro.

Rafael Urquilla, “sobreviviente a las pandillas”, como decidió llamarse, es un salvadoreño que, a raíz de las diversas situaciones de violencia por grupos delictivos, y como acto de sobrevivir y ganarse la vida para él y su familia, vivió situaciones que lo marcaron. En completo silencio, y durante mucho tiempo plasmó así, el miedo que vivió a través de relatos como la única alternativa para sentirse mejor.

“El país de la muerte” es un relato testimonial que escribí sobre un sobreviviente de ataque a las pandillas que tuvo que abandonar su hogar junto a su familia, para poder sobrevivir”, declaró el autor.

Admitió que los relatos con el tiempo se convirtieron en la “la voz de los que no pueden contar su historia”, personas que han muerto por la violencia.

Dentro de sus escritos plasmó el “odio, dolor; frustración y desesperanza”, que lo persiguieron por tanto tiempo.

La necesidad que impulsa al escritor, para que el mundo conozca “la voz de los que ya no o pueden contar su historia”, es para hacer un “homenaje” a todas las personas que perecieron a causa de la violencia en El Salvador.

El autor dijo que se vio obligado a desarrollar una campaña de recaudación de fondos para producir el primer tiraje del libro: “El país de la muerte”, a través de la cual, espera el apoyo de la población salvadoreña.

“El país de la muerte es mi aporte de humanidad y amor hacia mi país El Salvador, ya que este libro es en memoria de todos aquellos que ya no están, por eso que le pido al pueblo salvadoreño que me apoye para producir este libro por medio de sus donaciones, porque quiero que contrarrestamos la maldad con el amor, para demostrar al mundo que aunque existe la maldad en mi país, los salvadoreños buenos somos más”, señaló Urquilla.

El autor relató que mantuvo en secreto los relatos por siete años, hasta que en 2018 se dio cuenta que la realidad que el país vivía no cambió en lo absoluto: “Ahí me di cuenta que mi libro, «es la voz de todos aquellos que ya no pueden contar su historia»”, manifestó.

Urquilla hizo un llamado a la población salvadoreña, organizaciones civiles y al presidente, Nayib Bukele, para recaudar los fondos necesarios, y de esa forma su libro sea publicado.

“Yo espero que no solo en la sociedad, que la gente se conmueva de la historia, porque a pesar de que es una historia dura, también es una historia que mueve muchos sentimientos, espero que muchas personas se sensibilicen, y también espero que el gobierno, y otros países, puedan hacer más por las víctimas, que pasamos por esto”, concluyó Urquilla.