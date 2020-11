Quitan fuero a diputado disidente de derecha

Samuel Amaya

Con 71 votos a favor los diputados de la Asamblea Legislativa le retiraron el fuero constitucional al diputado por Ahuachapán de ARENA, Arturo Simeón Magaña, que la Fiscalía General de la República solicitó hace dos meses, ya que se vio involucrado en un accidente de tránsito sobre la 79 Avenida Norte y 9a calle Poniente en la Colonia Escalón en San Salvador, con saldo de un fallecido.

Esta sesión plenaria extraordinaria estaba programada para la mañana de este lunes a las 9 a.m., sin embargo, por un error técnico no se llevó a cabo. Según mencionaron algunos diputados, la persona encargada de la comisión especial de antejuicio que notificaría a la defensa del diputado Magaña, no lo hizo. Debido a este error, la plenaria se trasladó a las 4 de la tarde para que se le diera aviso tanto a la defensa como al diputado Magaña.