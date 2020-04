“Quisiera estar con mi familia después de 39 días de cuarentena”: seleccionador nacional de Taekwondo

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Más preguntas que respuestas tiene Nassin Rodríguez, entrenador de selecciones nacionales de la Federación Salvadoreña de Taekwondo (FESAT), luego de pasar por tres albergues para cumplir la cuarentena decretada por el Gobierno de El Salvador, ante la pandemia del COVID-19.

Y es que Nassin Rodríguez, junto a una atleta de la selección nacional, regresó al país el 14 de marzo, días después de que el presidente Nayib Bukele decretara la cuarentena en cadena nacional, por lo que fue trasladado a un centro de contención para así evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Pero hasta la fecha, el entrenador de selecciones nacionales de taekwondo lleva casi cuarenta días en aislamiento, en los cuales ya se le realizó una prueba, pero nunca se le informó de forma escrita su resultado y su panorama de salida es aún incierto, pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estípula que el periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 1 y 14 días, en caso de resultar positivo.

“Nosotros arribamos al país el 14 de marzo y ese día por la tarde fuimos trasladados con la deportista que vino conmigo al (centro de contención en el) INJUVE, pero posteriormente ella, por tener 17 años, fue trasladada a cumplir su cuarentena al polideportivo de Ciudad Merliot. Por mi parte, yo cumplí la cuarentena en el INJUVE y el 12 de abril tenía que salir, pero mi sorpresa es que fui trasladado sin ninguna explicación al Hospital Saldaña, ya que la doctora solo me dijo que era por orden superior”, detalló el entrenador de la FESAT.

Acto seguido, Nassin Rodríguez contó que, al llegar al Hospital Saldaña, su caso iba a ser “manejado como asintomático”, debido a que logró observar la hoja de su expediente y así se enteró de su resultado.

“En el INJUVE me la tomaron (la prueba para el COVID-19) el 5 de abril y me avisaron el 12; es decir, siete días después y de forma verbal, pero nunca me dijeron si era o no positivo. No obstante, cuando llegué al Saldaña vi dentro de la hoja de los protocolos que iba a ser manejado como paciente asintomático, pero nunca se me dio oficialmente una hoja impresa con el resultado de la prueba y no conozco mi expediente médico”, amplió el técnico de la selección de taekwondo.

Tras pasar del 12 al 18 de abril en el hospital Saldaña, Rodríguez se enteró de que serían trasladados a un hotel para continuar su confinamiento, pero su sorpresa fue que el destino no era el hotel, sino el hospital temporal de Tecoluca, en San Vicente.

“En el hospital Saldaña estuve siete días y pasé todos los chequeos médicos como radiografía de tórax, exámenes de sangre completos, nos hacían monitoreo diario de frecuencia cardíaca y nivel de oxigenación de sangre, toma de temperatura y, en todos los chequeo, el médico me dijo que estaba muy bien de salud. No obstante, el pasado sábado se me trasladó al hospital temporal de Tecoluca, pero lo que realmente me molestó fue que íbamos para un hotel; no obstante, empezamos a ver que íbamos camino al aeropuerto y pusimos el GPS que apuntaba Tecoluca”, relató.

Nassin Rodríguez no entendió el motivo del traslado al nosocomio temporal, pues, desde que le tomaron la prueba el 5 de abril y al ser asintomático, podía cumplir con la cuarentena en su domicilio.

“Hasta la fecha, no tenemos una comunicación oficial y lo que se ha exteriorizado con compañeros que van llegando es que vamos a estar 30 días, a partir del día que nos hicieron la prueba, por lo que yo tendría que salir el 5 de mayo. Sin embargo, no entiendo el porqué, ya que, si la prueba me la hicieron el 5 de abril, la carga viral ya tuvo que haber desaparecido si soy positivo o asintomático; por lo tanto, pienso que es un protocolo muy extremo”, manifestó Rodríguez.

Al respecto, el entrenador de las selecciones de taekwondo buscó la versión oficial con el personal médico del hospital de Tecoluca, en la que corroboró la información de los que llegaron en las últimas horas al nosocomio temporal por la pandemia del COVID-19.

“Hay un médico que está a cargo y ayer pedí hablar con él para corroborar la información. Él fue atento conmigo y en ningún momento hemos sido discriminados, como en otros hospitales, me explicaba que les han dado la orden de que se tiene que respetar otra cuarentena de 30 días, a partir de la fecha de tomarse la primera muestra de COVID-19. Además, en el hospital Saldaña, el médico me dijo que a los quince días me tomarían la prueba y si resultaba negativa nos harían otra más en 62 horas, y si volvía a resultar negativa para confirmar, te ibas a cuarentena domiciliaria; pero acá (Tecoluca) el médico me exteriorizó otro tipo de protocolo. No manejan un protocolo estándar y eso me tiene preocupado”, expresó.

Pero podría haber una luz al final del túnel para Nassin Rodríguez, ya que la FESAT envió una carta a Yamil Bukele, presidente del INDES, para que este interceda y se agilice así el protocolo médico en el caso del entrenador.

“La Federación (Salvadoreña de Taekwondo) me ha dado el apoyo y ya enviaron una carta al Instituto Nacional de los Deportes, dirigida al presidente Yamil Bukele, en la cual yo pido, respetando los respectivos canales, que interceda por mí, no para que me saquen sin cumplir los protocolos, porque no es esa la idea; sino, que seamos prioridad y se agilice los más pronto porque son muchos días fuera de casa y quisiera estar con mi familia después de 39 días de cuarentena. No obstante, hasta este momento, me comunicó la Federación que Yamil ya tomó la nota y que iba a realizar las gestiones necesarias y hasta esta mañana (ayer) sigo esperando algo más oficial”, pormenorizó Nassin.

El entrenador de taekwondo reconoció que se vive una situación sin precedentes por la pandemia del COVID-19, pero reiteró que se necesita un protocolo definido para no generar incertidumbre.

“Entiendo que es la primera vez que esto sucede y vamos aprendiendo sobre la pandemia, pero muy respetuosamente pido que se cumpla el protocolo y que no me hagan la prueba hasta el 5 de mayo, sino antes, porque sería esperar una semana la respuesta y podría estar otro mes en cuarentena; prácticamente, estaría haciendo 60 días. Al final uno le hace frente, pero por lo emocional para mi familia lo justo sería que esta semana se me haga la prueba y que se respete el protocolo de dos o tres días para los resultados”, solicitó.

Con respecto a su paso en tres distintos albergues, Nassin Rodríguez dijo que a diferencia de personas que han tenido “muy malas experiencias”, él no puede quejarse porque “acorde a nuestra realidad siempre hemos tenido los tres tiempos de alimentación, chequeos de temperatura y el personal médico siempre se ha mostrado atento, cumpliendo los protocolos de distanciamiento y seguridad”.