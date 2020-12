¿Quién es Mayver Cobon?

@SAmigosCoLatino

Mayver Cobon* nació en el poblado de Huehuetenango en Guatemala bajo el signo de Aries a los 14 años llega a radicar definitivamente a la ciudad de *Los Angeles California* en donde actualmente tiene su residencia. Después de haber cursado sus estudios en High School (preparatoria) Mayver se gradúa en la academia de actuacion y modelaje *Barbizon of Hollywood* una de las más reconocidas a nivel internacional y en dónde se han graduado grandes modelos cómo: *Amelia Vega ex miss Universo entre muchos y muchas otras más,

comenzando así su carrera como modelo profesional en el año 2015 pisando así maravillosas pasarelas como en el teatro *Maya y el Staples Center de los Ángeles* así como el *Madison Square Garden de Nueva York* y desfilando para grandes diseñadores entre muchos otros. Así mismo se dio la oportunidad en el 2016 de brillar en los escenarios teatrales actuando en diferentes puestas de escena como *“La madrastra de la Cenicienta”*, *”El Lago de los cisnes”, “Atrapados”* entre otras más.

En el 2017 le llega la gran oportunidad de brillar y salir a relucir como cantante en el ámbito de *Pop Latino y Baladas románticas*, haciendo su primer lanzamiento por RadioNotas (USA) de su primer éxito musical llamado *”Mi último aliento“* obra compuesta y producida por el cantautor, productor y ganador de un *Latín Grammy Adrián Pieragostino* en conjunto con el cantautor mexicano *Luí Monroy*, la cual obtuvo muy buenos resultados, así mismo en el 2018 Mayver es invitado a ser parte de el certamen de belleza *Miss Teenager 2018* en la Ciudad de México y llega a debutar trayendo consigo su nuevo sencillo *“Yo te esperaré”*.

En Octubre del 2018 se presentó en el certamen de belleza internacional, *Miss Panamerican Internacional* en los Ángeles USA. En Febrero del 2020 regresa con su segundo lanzamiento oficial *“Para que jamás te vayas”* por Radionotas (USA) guiado por un gran productor, compositor y galardonado con el *BMI Toby Sandoval* el cual a colaborado con grandes artistas internacionales como *Laura Pausini, Paulina Rubio y Black Eyed Peas* por mencionar algunas.

¿Qué es *Navidad tras un ventanal*?

En este momento *Mayver Cobon* se prepara para varios proyectos en puerta. Entre lo más importante para él se encuentra la promoción de su nuevo sencillo *“Navidad tras un ventanal ”* una canción navideña compuesta y producida por *Toby Sandoval y Mayver Cobon,* en conjunto.

*Navidad tras un ventanal* es una canción que brinda una propuesta de fé y esperanza para todos esos hermosos niños que no pueden ó que no quieren celebrar la navidad por la ausencia no solo de lo material, sino también de una familia, de cariño, de amor etcétera… Lo que para muchos significa una palabra tan triste como lo es *”soledad”* para Mayver fue una motivación para realizar esta bella canción y que al escucharla llene ese pedacito de soledad qué a veces llegamos a sentir algunas personas en los tiempos invernales y principalmente en esta *Navidad 2020* por todo lo que está sucediendo a nivel internacional.

Actualmente Mayver se encuentra en presentaciones promocionales en la Ciudad de México, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos.