Samuel Amaya

Ricardo Chicas Segura

Redacción Co Latino

Samuel Ramírez Beltrán es un salvadoreño más en contra de la implementación del bitcoin como moneda de curso legal, puesto que se presta para acciones de carácter ilícitas, como el lavado de dinero, y en esencia no beneficiaría a la gente “común y corriente” que anda vendiendo, como “esa señora del café, ¿usted cree que va a estar pendiente de que el bitcoin sube o baja de precio si decide invertirlo? Cuestionó.

Ramírez Beltrán, un ciudadano más que transitaba en las calles de San Salvador, afirmó que el bitcoin “no favorece en nada a los salvadoreños”. Recordó las buenas épocas del colón, pero les impusieron el dólar, y la gente se acostumbró a usar el dólar y “no se cual es la gran urgencia del Gobierno para obligar a que usen una moneda que es un poco desconocida totalmente. Todo mundo la está criticando”.

Criticó las acciones del GOES en implementar este mecanismo, ya que “la mayoría de las personas, no tienen un teléfono inteligente” donde puedan andar el dinero virtual, si no que hay una inmensa mayoría que tiene teléfonos de teclas. Agregó que los teléfonos se pueden prestar incluso hasta los ciberataques para robar información y el poco dinero de los salvadoreños.

Expresó que el bitcoin es para empresas que cuentan de una gran industrialización y hacen transacciones grandes, no para la gente que va los mercados, a los comedores a comprar pupusas. “El único beneficiado puede ser los que tienen dinero mal habido y quieren lavarlo, legalizarlo para poderlo usar en sus negocios posteriormente”.

En cuanto a los 30 dólares en bitcoin que el GOES otorgará para promover su uso, Samuel Ramírez dijo que es “como una manzana envenenada que le está dando a la gente, quien acepte esos 30 dólares, está condenado a usar esa moneda, esa es la lógica, es una trampa”, razonó.

Casos como el anterior se repiten por cientos en todo El Salvador, y en el corazón de la capital, los comerciantes, afirman tener mucha desconfianza con el nuevo mecanismo de pago que está próximo a implementarse.

“Es algo que me genera un poco de desconfianza porque nosotros los salvadoreños estamos acostumbrados a ganar y no a perder, eso es algo que sube y baja (el valor del bitcoin), entonces, como podemos ganar, así también podemos perder. Pero no podemos arriesgar lo poco que con gran sacrificio nos ha costado ganarnos”, comentó Ana Ruth González, una comerciante de reliquias en las afueras de Catedral Metropolitana, en el Centro de San Salvador.

Al cuestionarle sobre si realmente ve algunos beneficios que obtendría al usar bitcoin, la comerciante contestó que “ninguno”. De hecho, espera que no pase así como fue con la introducción del dólar hace ya 20 años, porque “solo hubo ya dólar, no fue como nos habían dicho que colón y dólar iba a circular, sino que solo dólar. Tuvimos que adaptarnos, ahora sería igual si ya nos lo meten por obligación”, contó.

Manuel de Jesús Ruiz es un comerciante de dulces en el centro de San Salvador y tras la noticia de la introducción del bitcoin como moneda de curso legal, es confuso, comentó que el Gobierno, “no ha mostrado la moneda”; afirmó no entender dicho mecanismo. En parte, se debe por la falta de tecnología; ya que justamente aseguró que, ni siquiera tiene un teléfono celular.

Enfatizó que con la introducción del bitcoin no está de acuerdo; “el Gobierno como quiera probarlo que lo pruebe, pero aquí para vender y comprar, no se va a entender ni se va a poder. No me parece a mí esa moneda aquí en el país”, concluyó Jesús Ruiz.