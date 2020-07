“Queremos seguir con nuestra energía y dar el máximo”: Zidane

Realmadrid.com

Zinedine Zidane habló en rueda de prensa telemática previa al partido de Liga frente al Getafe, que se disputará hoy en el estadio Alfredo Di Stéfano, correspondiente a la Liga Española.

“Estoy muy orgulloso de los jugadores porque lo que han hecho no es fácil. Pero también sabemos que nos quedan seis finales y queremos intentar hacer lo máximo para ganar nuestro partido. Estamos bien, pero esto no significa nada. Tenemos que repetir lo que estamos haciendo y lo vamos a intentar”.

“Si ganamos no va a pasar absolutamente nada. Vamos a seguir en nuestra línea, con fuerza, con lo que estamos haciendo. Solo queremos seguir así, con nuestra energía. Debemos mantenerla ante un rival que sabemos que es muy complicado. Vamos a intentar buscar una solución para ganar el partido”.

Ampliar la ventaja

“La realidad es que tenemos seis partidos y 18 puntos en juego. Tienes que respetar al rival. Los rivales están ahí y ellos van a hacer todo lo posible por ganar la Liga hasta el final. No nos podemos confiar ni decir que esto se ha acabado. También he vivido esta situación como jugador, hablo por experiencia, y mis jugadores también saben que aún no hemos ganado nada”.

Calendario

“No puedo hacer nada con el calendario. Lo único que podemos hacer es preparar bien los partidos y recuperarnos cuando lo terminamos. El otro día ponía de ejemplo lo de Barcelona, pero creo que les está pasando a todos los equipos. Es un calendario que es el que tenemos. Hay que pensar únicamente en el partido y estamos preparados para afrontarlo. El Getafe va a venir aquí para hacerlo bien. La Liga hace su trabajo y yo el mío”.