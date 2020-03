“Quedarse en casa, la mejor manera para evitar contagios”: MINSAL

Yaneth Estrada

@caricheop

Ante la confirmación de más casos de COVID-19 en El Salvador, el Ministro de Salud (MINSAL) insistió que “quedarse en casa es la mejor manera para evitar contagios”. De ahí la alerta roja, y la orden del Ejecutivo para implementar una cuarentena domiciliaria de 30 días, desde la noche del sábado 21 de marzo.

“Practiquemos la prevención y seamos parte de los que se cuidan y cuidan a su familia. No salgas si no es estrictamente necesario”, expresaron los expertos de la salud pública en su cuenta oficial. Hasta la fecha, El Salvador registró 5 casos confirmados de COVID-19, dos hombres y una mujer en edades de 20 a 70 años, procedentes de España e Italia.

En ese sentido, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesua se refirió a la actual pandemia de coronavirus que actualmente acumula 207,000 casos confirmados y 8,249 fallecidos en el mundo. “No asuman que su comunidad no se verá afectada, prepárate como si lo fuera, no asumas que no estarás infectado”, dijo.

“Las medidas de distanciamiento físico, como la cancelación de eventos deportivos conciertos y otras grandes reuniones pueden ayudar a retrasar la transmisión del virus. Además, contribuyen a reducir la carga sobre el sistema de salud y a hacer que las epidemias sean manejables, permitiendo medidas específicas y focalizadas”, agregó.

Llaman a quedarse en casa

El presidente de la República, Nayib Bukele insistió nuevamente a que “la cuarentena solo dará resultados si cada quien hace su parte, a conciencia”. Agregó que, “si no lo hacemos, no funcionará, y los lamentos no nos servirán después. No podremos retroceder el tiempo y será demasiado tarde”.

A la campaña de #QuédateEnCasa se sumó Ligia Gallardo, directora del ISRI, quien afirmó que “Es mejor prevenir que lamentar”. “Hago un atento llamado a que juntos practiquemos las medidas de prevención que nos brindan las autoridades, e invitar a nuestros familiares y amigos, a sumarse a este esfuerzo. Por el bienestar de todos”, acotó.

El director nacional de Medicamentos, Mario Meléndez consideró que la cuarentena es un buen momento para compartir con la familia, para cuidar a los adultos mayores, y estamos además cumpliendo con un deber con la sociedad de contener el COVID-1, #QuédateEnCasa.

“El COVID-19 no solo está afectando a adultos mayores, también a las personas con problemas cardíacos, diabetes, pero también a los que están saludables, adolescentes y niños.

Todos debemos tomar las medidas de prevención”, recalcó en una entrevista televisiva.

Por su parte, el viceministro de Operaciones del MINSAL, Francisco Alabí recordó a los salvadoreños que el sistema de salud está en alerta roja, y las personas con síntomas similares al COVID-19 pueden comunicarse con los centros de asistencia de la red nacional, un equipo especializado va a hacer las evaluaciones.

Entre los síntomas están, tos seca, calentura arriba de los 37 grados, dolor de garganta, diarrea, dolor de cuerpo complicaciones para respirar y tener como nexo epidemiológico haber estado en países contagiados en el último mes.