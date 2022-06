“Que no paguen justos por  pecadores”, dice Rodrigo Ávila 

Diana Aguilar

Colaboradora

@DiarioCoLatino

El diputado de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA, Rodrigo Ávila, habló este miércoles sobre la realidad nacional que se vive en el país, durante el régimen de excepción.

“Yo creo que es necesario de manera imperante erradicar este problema de las pandillas”, expresó Rodrigo Ávila. Además, dijo que aparentemente hay un estimado de 80 mil supuestos pandilleros, es una cifra “monstruosa”, por eso comparte que se hagan cosas excepcionales, pero hay que hacerlas bien (sin violar los derechos humanos). También aseguró que ARENA está con toda la decisión de apoyar (al Gobierno), pero a la vez piden que estas medidas sean casi permanentes, los pandilleros son enemigos, pero también, hay que darle tratamiento a su grupo familiar.

Algo que no descartó Ávila es que esperan ver que las acciones del Gobierno contra las pandillas sea sostenible en el tiempo, que no sea “una llamarada de tusa” y que no se necesite de un estado de excepción dónde se suspenden garantías de los ciudadanos, ya que como ARENA están de acuerdo acerca de la eliminación de los grupos delictivos, pero que también hay muchos que están pagando lo que no deben, “que no se necesite un régimen de excepción para poder llevar a esas personas a la cárcel (pandilleros) y que no paguen justos por pecadores”, señaló Rodrigo Ávila.