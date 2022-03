ISTANBUL, TURKEY - MARCH 29, 2022: Russia's Presidential Aide Vladimir Medinnsky attends a round of Russian-Ukrainian talks at the Dolmabahce Palace. Both delegations are to meet face to face for the first time since March 7. With the first round held in the Belarusian city of Gomel on February 28, two more followed in person along with more recent sessions online. On February 24, Russia’s President Putin announced the start of a special military operation in Ukraine in response to appeals from the leaders of the Donetsk and Lugansk People’s Republics. Sergei Karpukhin/TASS Òóðöèÿ. Ñòàìáóë. Ïîìîùíèê ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé âî âðåìÿ ðîññèéñêî-óêðàèíñêèõ ïåðåãîâîðîâ âî äâîðöå Äîëìàáàõ÷å. Äåëåãàöèè Ðîññèè è Óêðàèíû ïðîâåäóò íîâûé ðàóíä ïåðåãîâîðîâ â î÷íîì ôîðìàòå âïåðâûå ñ 7 ìàðòà. Ïåðâûé ðàóíä ïåðåãîâîðîâ ñîñòîÿëñÿ 28 ôåâðàëÿ â Ãîìåëüñêîé îáëàñòè Áåëîðóññèè. Ïîçæå ïðîøëè åùå äâà î÷íûõ ðàóíäà, à òàêæå âñòðå÷è â îíëàéí-ôîðìàòå. Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí 24 ôåâðàëÿ îáúÿâèë î ïðîâåäåíèè âîåííîé îïåðàöèè íà Óêðàèíå â îòâåò íà îáðàùåíèå ðóêîâîäèòåëåé ðåñïóáëèê Äîíáàññà î ïîìîùè. Ñåðãåé Êàðïóõèí/ÒÀÑÑ

Putin y Zelensky podrían reunirse en firma de tratado, dice Rusia

Google + Artículos relacionados Exigen fin del bloqueo a Cuba desde el noreste de EEUU Sismo de 3.9 grados esta mañana en Usulután Flujo del este ligeramente acelerado Moscú/Prensa Latina Rusia propuso realizar una reunión entre su presidente, Vladímir Putin; y su homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, señaló hoy el jefe del equipo negociador ruso en las conversaciones con Kiev, Vladimir Medinski. En conferencia de prensa al final del diálogo de este martes en la ciudad turca de Estambul, el también asesor presidencial ruso dijo que este encuentro podría tener lugar de manera simultánea con la firma de un tratado de paz entre ambos países a nivel de cancilleres. Explicó que en el momento de la rúbrica y consideración del documento, ambos mandatarios pueden discutir “detalles del acuerdo, matices y detalles políticos”, reportó la agencia de noticias TASS. “De esta manera, si el tratado se elabora rápidamente y se encuentra el compromiso requerido, la posibilidad de conseguir la paz estará mucho más cerca”, agregó. Según el representante ruso, fue una reunión constructiva en la que la parte ucraniana presentó una posición y propuestas claramente formuladas, que serán estudiadas y comunicadas a la jefatura del Kremlin. Asimismo, indicó que las fuerzas rusas reducirán de forma drástica las acciones militares en dirección a las ciudades de Kiev y Chernígov y dijo que Rusia ha dado “dos pasos hacia la desescalada del conflicto en Ucrania”, reportó el canal de televisión RT. Las consultas ruso-ucranianas comenzaron el 28 de febrero en la región belarusa de Gómel, y continuaron el 3 y el 7 de marzo en la reserva natural de Bialowieza, también en ese país. El 10 de marzo los cancilleres de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitri Kuleba, se reunieron en la ciudad turca de Antalya, ante la presencia de su homólogo de esa nación, Mevlut Cavusoglu. En declaraciones a prensa el pasado 25 de marzo, Medinski comentó que las conversaciones siguen sin avances en los temas clave, mientras las posiciones se acercan en temas menores. Resaltó que Moscú insiste en la firma de un tratado integral que, además del estatuto neutral de Ucrania y sus garantías de seguridad, establezca una serie de cláusulas que son fundamentales para la nación euroasiática. Indicó que estas prioridades son la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, la definición del estatuto y el reconocimiento de Crimea y las repúblicas populares de Donbass. Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania, luego que las autoridades de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk le solicitaran ayuda para repeler el aumento de la agresión de Kiev. Compartir Facebook

