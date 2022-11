Putin pide a Kiev garantías de seguridad para buques rusos en virtud del pacto alimentario

Sochi (Rusia)/Sputnik

Kiev debe garantizar que no haya amenaza para las embarcaciones rusas en el marco del pacto sobre las exportaciones del grano ucraniano, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin.

“Ucrania debe garantizar que no haya amenazas para los buques civiles y de suministro rusos”, dijo Putin en una rueda de prensa después de las consultas trilaterales con los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la ciudad rusa de Sochi.

También llamó a la ONU –una de las partes del pacto– a discutir este tema con Ucrania.

En este contexto, Putin recordó que los drones que atacaron recientemente la flota rusa del mar Negro, pasaron parcialmente por el corredor de exportación de granos, socavando la seguridad de las embarcaciones rusas y también de las que transportaban el grano.

Hablando de los posibles acuerdos con Ucrania, el presidente ruso señaló que Kiev no quiere sentase a la mesa de negociaciones, aunque subrayó que la “buena voluntad” de Moscú respecto a las consultas sigue sin cambios.

El sábado pasado, Moscú decidió suspender su participación en el pacto alimentario después de que Kiev atacase con drones submarinos la flota rusa del mar Negro y las embarcaciones civiles, todas implicadas en garantizar la seguridad del ‘corredor de granos’, cerca de la ciudad de Sebastopol, en el suroeste de la península de Crimea.

El pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades.

Los representantes del Gobierno ucraniano suscribieron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU.

Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, al comentar la Iniciativa de Grano del Mar Negro, lamentó que el grueso de estos suministros tuviera como destino a la Unión Europea, en lugar de las naciones más pobres.