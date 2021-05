Púgil salvadoreño en EU,fuera de Juegos Olímpicos

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Tras conocerse las clasificaciones de América para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el boxeador de los 52 kilos, Anthony “Supermán” Herrera, nacido en los Estados Unidos de padre mexicano y madre salvadoreña, quedó fuera de la máxima cita olímpica universal.

A partir de su efectiva trayectoria amateur y profesional de varios años, de buen dominio técnico y mucha pólvora, este hermano lejano que estuvo en todo el trabajo de preparación del seleccionado olímpico estadounidense, apuntaba con perfil de favorito para lograr una plaza en el preolímpico de Buenos Aires, pero al ser suspendido este torneo, se recurrió al criterio del ranking y aquí quedó fuera.

Al respecto, Herrera posteó en su facebook: “Desafortunadamente para mi y algunos compañeros de equipo, el Comité Olímpico Internacional decidió clasificar a los atletas de América por los puntos acumulados antes de que yo estuviera en el equipo. Esto me dejó sin oportunidad de pelear por un lugar para Tokio 2021, aplastando mis sueños olímpicos. Agradezco todo el apoyo que tuve en este viaje loco. La mejor de las suerte a mis seis compañeros que clasificaron para Tokio”.

¿Y la salvadoreña, COES?

Con respecto a la boxeadora Argentina Solórzano, de los 57 o 60 kilos, que estaba designada para competir en el preolímpico de Buenos Aires, Diario Co Latino ha estado preguntando al COES sobre ¿qué pasó con el caso de ella?, pero no hay respuesta.

De acuerdo a información de este diario digital, la capitana del ejército salvadoreño no ha logrado la plaza, pero esperando estar equivocados, seguiremos esperando a que el COES se digne a proporcionarnos la solicitada información. Es comprensible que la cúpula ejecutiva del Comité se encuentre muy afanada con lo del contingente a Tokio, para el cual ya tienen cuatro boletos, pero no es justo que existiendo las facilidades tecnológicas comunicacionales, los lectores tengan que esperar hasta los Juegos Olímpicos para saber si la argentina-salvadoreña clasificó o no clasificó.