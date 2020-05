Pueblos Indígenas demandan de ayuda en el marco del COVID-19

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Rubén Alonso Vásquez Vásquez, del pueblo Indígena Nahual Pipil, de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate solicitó del Gobierno y presidente Nayib Bukele, atención a las demandas sociales y económicas para subsistir en el marco de la emergencia nacional sanitaria por la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

“Como pueblos indígenas hacemos un llamado para expresar nuestro sentimiento y malestar frente a la pandemia del COVID-19, por el bajo accionar de este Gobierno, porque no nos han brindado ayuda y seguimos esperando una posición contundente institucional al respeto de los derechos humanos de nuestro pueblo”, dijo Vásquez.

Santo Domingo de Guzmán -según datos oficiales del Centro Nacional de Registro- daban cuenta de más de 7,800 habitantes de este municipio al el occidente del país. Con esta población que mantiene una lucha por más de cuarenta años por no dejar morir su lengua materna, con el rescate de los conocimientos de los nahuahablantes que aún quedan, buscan por ahora soluciones y atención desde el gobierno nacional.

“Nuestros pueblos están sufriendo el embate de la emergencia, muchos y los más afectados son los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres lideresas que no pueden por el momento salir a recolectar sus alimentos al campo. Y no pueden tampoco vender sus artesanías que con mucho esfuerzo y amor las preparan para ser vendidas y obtener así ingresos que es esencial para la vida de todos y todas”, agregó.

No obstante, que la administración del presidente Bukele destinó 300 dólares, para personas que vivieran en situación económica y social precaria, por no contar con un empleo formal, tener un autoempleo o paquetes agrícolas para la agricultura de sobrevivencia, que Vásquez, indicó no han sido favorecidos con las medidas en la coyuntura sanitaria.

“Nosotros hacemos un llamado fuerte pero respetuoso para el presidente Nayib Bukele, que tome cartas en el asunto, porque los recursos están llegando al territorio pero no están dirigidos a los pueblos indígenas, no está dirigido a esos abuelos y abuelas que viven en el territorio, que por su edad se les dificulta salir a traer esa comida diaria para poder subsistir y creemos que eso no es justo”, puntualizó.