Pueblo desafía intento gubernamental de suprimir el Acuerdos de Paz

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La ofensiva oficial de retenes y puntos de control de la Policía Nacional Civil en distintas entradas a la ciudad Capital desde horas vespertinas del pasado sábado no fue suficiente para que miles de manifestantes conmemoraran la fecha simbólica de la firma de los Acuerdos de Paz, este 16 de enero de 2022, cuando suman 30 años del punto de partida hacia un país más democrático, respetuoso de los derechos humanos y de la institucionalidad.

Los reportes de detenciones arbitrarias y cateos a personas que bajaron de las unidades de transporte desde primeras horas de la mañana de este domingo 16 de enero, fueron documentadas y compartidas en redes sociales, que mencionaron puntos específicos : puente Colima, Aguilares, desvío a Santo Domingo (San Vicente), San Martín, Apopa (carretera de oro), redondel Corinca, Poliedro, Boulevard Monseñor Oscar Romero, carretera Santa Ana a San Salvador, Agua Caliente (San Salvador), La Joya (Nuevo Cuscatlán), San Marcos, redondel Claudia Lars , bypass Usulután a Olocuilta y Quintas San Antonio (Nejapa, San Salvador) .

“Solo de Chalatenango han parado cuatro buses y la Policía Nacional Civil (PNC) no da explicaciones del porqué lo hacen, esto es un abuso no dejarnos tener acceso a San Salvador, para marchar y conmemora el 30 aniversario de los Acuerdos de Paz”, manifestó, Rubia Guardado del CCR, de Chalatenango, denunciando previamente lo que ocurría antes de la marcha.

El punto de concentración fue el parque Cuscatlán, sin embargo, por la imposibilidad de llegar al lugar, miles hicieron sus marchas en los lugares donde los retenes los bajaban de buses, pick up o carros particulares.

“Nos ha unido un mismo clamor para exigir respeto por la memoria de más de 75 mil muertos en la guerra y 12 mil desaparecidos”, dijo madre Sofía Hernández, integrante de Asociación Pro Búsqueda, quien rechazó la decisión del presidente Nayib Bukele, y Asamblea Legislativa, de anular el día conmemorativo de los Acuerdos de Paz, renombrándolo “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”.

Sobre este tema las organizaciones de víctimas del conflicto armado, afirmaron que hay muchas fechas que podrían servir para reivindicar a las víctimas, pero los Acuerdos de Paz, no pueden ser omitidos y acallar las conquistas sociales de un pueblo. Y no obstante, de ser el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, el gobierno no realizó ningún evento para honrar la memoria.

A la marcha se sumaron diversas organizaciones, personas defensoras de derechos humanos, Memoria Histórica, movimientos populares, sociales, culturales y sociedad civil, para demandar justicia, diálogo y el cese de la confrontación y los discursos de división y odio, para construir una sociedad salvadoreña en paz y armonía.

Sofía Hernández, en representación de las madres, que junto al padre Jon Cortina, en 1993 comenzaron a buscar a la niñez desaparecida por el conflicto armado que se mantuvo por 12 años en el país, expresó que hace 3 décadas como pueblo eligieron el “camino de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, por tanto, el deber del gobierno era apostarle a la construcción de una paz verdadera en donde todos sin discriminación tengan cabida en el país.

“Por eso venimos aquí, porque no vamos a aceptar vivir en una dictadura, no queremos eso y estamos una vez más en la calle para reiterarle al mundo que en El Salvador, no habrá paz, sino garantizan la total separación de poderes y también la existencia de instituciones independientes”, dijo.

“No puede haber paz, mientras no tengamos condiciones dignas y no se combata la corrupción independientemente del partido político responsable. No puede haber paz verdadera mientras los salarios no alcancen para comprar la Canasta Básica y el Gobierno siga “chiveando” (Bitcoin) nuestro dinero”, indicó Hernández.

Asimismo, las organizaciones, en su pronunciamiento, detallaron que los problemas estructurales como la violencia contra las mujeres, la falta de empleo, la escasez de servicios básicos para las mayorías de la población y atentar contra la libertad de pensamiento, de expresión y la libertad de prensa no podían ser una base para construir la paz.

Morena Murillo, de la Coordinadora de Movimientos Populares de El Salvador, manifestó que era preocupante el retroceso democrático que en dos años se ha manifestado en el país, que se refleja en la impunidad de la Fuerza Armada y minar la independencia judicial desde la Asamblea Legislativa.

“Este gobierno de Nayib Bukele, junto con la Asamblea Legislativa, con sus diputados y diputadas oficialistas han hecho a su antojo cualquier cosa con las leyes, es lo que ha provocado el retroceso en derechos humanos, el retroceso de libertades, el retroceso de la democracia”, alegó.

“Muchas de las instituciones creadas por los Acuerdos de Paz, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional de la Judicatura, son instancias con severos retrocesos y los pocos avances en los últimos 30 años, pues también están sufriendo retrocesos en temas sensibles como la Reforma de Salud (2010) o el acceso a la información pública”, sentenció Murillo.

Asimismo, consideró que la decisión del gobierno de debilitar la “participación de la sociedad civil” en temas de nación, Murillo, consideró que era una afrenta al contenido de los Acuerdos de Paz, que no están dispuestos para dos partidos políticos, por esto le pedimos a este gobierno que respete y permita los avances democráticos.

“Nosotras conmemoramos el 30 aniversario de los Acuerdos de Paz, porque consideramos que es una fecha significativa y porque es un modelo a seguir, para buscar salidas democráticas y pacíficas a cualquier conflicto social que experimentemos”, acotó Morena Herrera, de la Colectiva Feminista.

Sobre las medidas que el gobierno debería tomar para mantener una sociedad en paz, Herrera, señaló la importancia de iniciarlo desde los hogares, la unidad familiar, que incluye la no violencia contra las mujeres salvadoreñas, por lo que demandaron una sociedad más equitativa e inclusiva.

“Ellos son mis hijos, Laura Antonia, 19 años, Pedro Pablo,18 años, Génaro, 16 años, y Juan Miguel, de 14 años, fueron muertos y desaparecidos en la masacre de 1982, en el Llano de la Raya. Yo solo quiero que se cumpla la reposición moral a las víctimas que dignifiquen a los hijos desaparecidos y muertos, que nos respeten realmente y que nos den justicia y digan la verdad de lo ocurrido”, demandó Antonia Arias de Serrano.

Después de varias horas de concentrarse y caminar los participantes de la marcha llegaron al parque Gerardo Barrios, frente a la Catedral Metropolitana, donde hace 30 años se celebró el cese a la guerra y que hoy se reinvindica el 16 de enero, que según el gobierno fue solo una “farsa”, “una negociación entre dos partidos”, dejando de lado a las miles de víctimas que dejó el conflicto y que claman por justicia.