PSG reacciona con respeto ante rival de menos entidad en Champions

París/Prensa Latina

El presidente del Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, y el entrenador, Thomas Tuchel, mostraron respeto por el Atalanta de Bérgamo, el rival de los capitalinos en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Sin dudas los rojiazules, quienes nunca han conquistado la ‘Orejona’ y están en deuda con sus seguidores en cuanto a resultados europeos, celebran que sea el sorprendente club italiano de fútbol el obstáculo para alcanzar por primera vez las semifinales, pero su cúpula muestra cordura, al menos en público.

Atalanta será un rival al que respetaremos, como lo hacemos con todos, aseguró Al-Khelaifi, quien sueña con un año perfecto tras la conquista de la Liga 1 por tercera campaña en fila, la presencia en las finales de la Copa de Francia y la Copa de la Liga-ambas en la última semana de julio- y el pase a cuartos en la Champions.

De acuerdo con el empresario catarí, el inédito duelo del 12 de agosto en Lisboa será interesante frente a un equipo devenido entre los mejores de Italia, donde marcha tercero, aunque los entendidos otorgan favoritismo a un PSG liderado por dos de los cinco mejores futbolistas del momento, el brasileño Neymar y el francés Kylian Mbappé.

También Tuchel recibió con sangre fría el resultado del sorteo de cuartos, y celebró el poder de ataque del Atalanta, capaz de marcarle ocho goles al Valencia español en los octavos.

Tendremos un cruce complicado, para el que nos prepararemos, dijo el alemán al canal del PSG. A diferencia de Alemania, España, Italia e Inglaterra, en Francia la COVID-19 liquidó la temporada de fútbol, lo cual pudiera ser una desventaja para los multicampeones galos, que de superar a los negriazules chocarían con el ganador del partido Atlético de Madrid-Leipzig.

Sea cual sea el resultado, la poderosa y cara plantilla parisina cuenta con una oportunidad real de llegar por primera vez a una final de la Liga de Campeones, ya que en su camino no estarían, hasta el choque por la ‘Orejona’, grandes como el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern de Munich o la Juventus, que deberá remontar ante el Lyon francés para seguir con vida. Los fanáticos del PSG son conscientes de la situación, aunque en las últimas horas no pocas voces alertaron que el joven club italiano no luce como un manjar. Uno de los que declaró al respecto fue el entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, quien opinó que enfrentar al Atalanta resulta parecido a acudir al dentista, porque ‘pudieras salirte con la tuya, pero sentirás dolor’.