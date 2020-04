Pruebas por COVID19 solo se realizan a personas con síntomas 

@DiarioCoLatino

La periodista de El Noticiero Silvia Hernández, quién permanece en cuarentena desde hace 19 días, afirmó que no le han realizado la prueba para detectar el Coronavirus COVID-19, y que por disposiciones del Ministerio de Salud (MINSAL) sólo se le realiza a personas que tengan síntomas relacionados con problemas febriles o respiratorios.

«No, los médicos me dijeron que no era necesario. Por 14 días de incubación del Coronavirus hasta el momento no se me ha hecho la prueba, a nadie de este centro de cuarentena. La primera vez que la solicité fue cuando tuve los 14 días. Que se supone es el periodo de incubación del virus. La única respuesta que recibí fue que se le hace a los pacientes que tienen síntomas como fiebre», respondió la periodista, ante la pregunta que si le han realizado la prueba.

Agregó que en múltiples veces ha preguntado por la prueba, sin embargo, los médicos responde: «Que por indicaciones del MINSAL solo les realiza a los que presentan síntomas», dijo.

En cuanto a la atención, Hernández enfatizó que recibe los insumos necesarios como agua y alimentación, además que los médicos dos veces al día les toman la temperatura.

El país contabiliza 4,303 personas en 98 Centros de Contención. El Presidente Nayib Bukele confirmó que se ha logrado duplicar la capacidad de laboratorio, para la realización de la prueba COVID19. Motivo por el que desde este sábado se harán 400 pruebas diarias y que en cinco días se estarán realizando 1,000 pruebas diarias.

«Como consecuencia tendremos más casos confirmados, pero podremos darles un mejor tratamiento y buscar más nexos epidemiológicos», afirmó en su cuenta de Twitter.