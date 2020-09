Proyecto Cultural Sur Vancouver

Saluda y abraza a los artistas que en este momento aún le cantan al amor, que esperan con alegría un otoño, o una primavera, para la gente que viendo marchar como el viento sus años mozos. Siguen luchando por hacer realidad sus sueños y ponerle vida a lo utopía.

Pc-sur Prepara en estos momentos un Congreso virtual a celebrarse en noviembre 2020.

Llevamos arrastrando casi siete meses de pandemia, miles y miles, ya dejaron este mundo. A ellos también les abrazamos. Pc-sur, es una organización internacional de artistas, pioneros de la cultura, ligados a la gestión medioambiental, la justicia y la paz, y todo aquello relacionado con la humanidad,

En este Congreso tendremos un espacio para brindar una ofrenda artística con la firma de fe, y esperanza, a nuestros hermanos desposeídos que viven en la pobreza, y justo por sus precarias condiciones de vida son presa fácil para las enfermedades, se convierten en el epicentro de cuanto virus desarrolla la ciencia. Parece que es la forma fácil para deshacerse de los ancianos, y personas que por alguna razón requiera de atenciones médicas; en fin, estamos solidarizándonos con todo ser humano, con la naturaleza, con nuestra madre tierra, a quien también damos gracias por haber tendido su manto a miles de sus hijos que ya están en su seno, ya han cumplido su voluntad o la voluntad de quienes traman la iniquidad. Y nos dejan más hundidos en el caos, con pocas fuerzas para seguir enfrentando la vida con todos sus vejámenes, bajo estado crítico, con una voz unánime: coronavirus (también conocido como SARS-CoV-2) porque ya mató miles de miles, de seres humanos, sobre todo a los antes mencionados, personas mayores, a los enfermos crónicos y a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos.

Esta crisis nos ha afectado, y sigue afectándonos, a todos, a unos más que a otros. Lo ha hecho de manera irracional y fulminante. Estamos viviendo una etapa inimaginable, desde aquellas como el cólera, quizás la pandemia más temida. Como tan temida resulto el coronavirus.

Estos meses han sido decisivos porque que no sabemos cómo ni cuándo podemos contagiarnos nos han permitido reflexionar, a muchos les ha afecto a tal grado que se han volcado a unirse hasta con grupos que practican rituales no muy recomendable.

Unos bailan solos, se desnudan y se hacen videos, quizás temiendo que pueden morir, en cualquier momento, otros que apenas han tenido acceso a un teléfono llamado inteligente, graban videos para enviarnos discursos médicos, instando a que la gente no acudir a los hospital porque allí los van a matar, proponiendo como solución brebajes que hasta hoy no han solucionado ningún problema viral, estas son personas que no tienen ni idea de porque se dan estas epidemias. Pero resulta el otro grupo que es el factor débil que por desconocer tanto la veracidad o mentira de estos desesperados, acogen la idea como solución y así hacen sus muertos y el contagio se vuelve frenético.

Pedimos un minuto de silencio por todos nuestros muertos,

Un grito de libertad ¡que termine la pandemia!