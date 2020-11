PROVIDA, UE y OXFAM en jornada de Prevención de Violencia de Género

Gloria Silvia Orellana

“Yo estoy agradecida de estas reuniones porque uno va conociendo sus derechos, es lo más importante, claro falta mucho todavía pero se deben seguir impulsando estos cambios desde las comunidades y los hogares. Hemos aprendido a valorar nuestros derechos como mujeres”, señaló, Ana Delmy Chávez.

Ana vive en el cantón San Felipe Pajuilar, a catorce kilómetros del municipio de Berlín, Usulután, ha llegado a la Jornada de Prevención de la Violencia de Género, que realizó PROVIDA, Unión Europea y OXFAM, en el marco del 25 de noviembre que conmemoró la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, Ana Delmy, como integrante de la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Comercialización “Mujeres Dispuestas a Triunfar” (ACOMUDT), comentó como esta iniciativa les ha permitido crear una cultura de ahorro y préstamo para diversos emprendimientos y contar con independencia económica. Su marca de vinos y dulces artesanales se denomina “Mujeres Emprendedoras”, un cambio personal y colectivo que ha generado un cambio a las mujeres dentro de la comunidad.

“Son nuestras propias iniciativas las que están allí produciendo. Con nuestro grupo de mujeres, producimos vino de mango, de nance, de jamaica y dulces artesanales, todo esto es de los recursos que tenemos en la comunidad. Gracias a Dios estamos trabajando de la mano con ACOMUDT) somos 15 mujeres, pero somos 35 las organizadas, en la comunidad, nos estamos ordenando, porque hay otras que quieren participar”, reseñó Chávez. El trabajo realizado por la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito y Comercialización “Mujeres Dispuestas a Triunfar” (ACOMUDT), es una lucha constante, afirmó María de la Paz Pineda de Ayala, presidenta de la cooperativa, que a sus 62 años de su vida consideró que esta experiencia ha sido inigualable, por los esfuerzos que se han producido desde el año 2008, a la actualidad.

“Este proyecto nació luego que la organización Las Dignas nos dieran un plan operativo, para iniciarla, porque no conocíamos nada de cooperativismo, pero gracias a Dios, comenzamos un grupo de mujeres y en el año 2008 nos constituimos en cooperativa y hemos venido trabajando desde entonces, -no le miento- a veces hemos tenido días arriba y otros abajo, a veces, por falta de liquidez, no le hemos podido prestar dinero a las mujeres. La mayoría ahorra, pero somos mujeres en la zona rural, de escasos recursos económicos, pero estamos ahorrando y prestando. Somos 328 en total las socias, pero activas solo 250 mujeres, entonces, estamos trabajando para lograr tener una constancia de más involucradas y con el ahorro, que a veces, es lo más difícil, pero seguimos trabajando por todas”, explicó María de la Paz.

La baja en el ahorro de las socias en ACOMUDT inició antes de la pandemia COVID-19, no había liquidez suficiente para algunos emprendimientos, a los cuales, no pudieron acompañar, luego con la emergencia nacional por el coronavirus, también influyó en una baja de ingresos, pero actualmente están tratando de recuperarse.

“El monto más alto que hemos entregado en préstamo ha sido de 5,000 dólares y el menor 100 dólares. La gente viene y se le ayuda, damos para iniciativas económicas y para emprendimientos pequeños como ventas de alimentos, ropa o artesanías. Y pese a las dificultades que enfrentamos, no puedo negar la buena la experiencia de la cooperativa. Le hemos dado gracias a Dios, por esta iniciativa en donde nosotras podemos ayudarnos, porque la mayoría somos mujeres solas y madres solteras, muchas tenemos bajos niveles educativos, algunas hasta un segundo grado y otras, no tienen ningún grado. Entonces, esto nos ha estimulado a crecer y trabajar por un bienestar común en donde las mujeres somos las principales protagonistas de esta experiencia, que es muy grande y muy buena porque nos ha dado independencia”, subrayó la presidenta de ACOMUDT.

Suyapa Maldonado -representante de PROVIDA- señaló que la actividad formó parte de la “Respuesta Humanitaria a las Tormentas Amanda y Cristóbal”, con la cooperación de OXFAM y el financiamiento de la Unión Europea, que entregaron “Kit Sororario” a las mujeres.

“Este kit de protección que llamamos Sororario, contiene un silbato que permite a la mujer -que lo porte- utilizarlo en un momento de emergencia, ya sea, dentro de una albergue, en su casa, en una calle y está siendo violentada, puede pedir auxilio, haciéndolo sonar y lo puede llevar en su bolso, mochila, cartera, delantal y ella puede alertar. Así como, un espejo de mano, que contiene información de las dimensiones de un llavero, que contiene además, un sticker con información de números telefónicos en donde puede denunciar cualquier agresión a su persona, una lámpara de mano con baterías respectivas, que puede ser utilizada, cuando va al sanitario y si está en un albergue o tiene que salir de su casa al baño, puede iluminar el camino y caminar con confianza y seguridad, así como toallas sanitarias”, explicó Maldonado.

En cuanto a PROVIDA, ha venido entregando estos kits sororarios, en varios municipios en Berlín, Usulután, han sido 500 kits, en Santa Catarina Masahuat Sonsonate, Nejapa, San Salvador, Chirilagua, San Miguel. Así como, a mujeres que atiende en sus programas la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que permite una identificación y acercamiento, con las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad por género.

“En cuanto al trabajo y apoyo a las mujeres en sus diferentes proyectos, PROVIDA tiene líneas transversales en perspectivas de género y asegura acciones positivas en cada uno de sus programas en apoyo y beneficio a las mujeres, en cada municipio donde realiza su intervención. Puede ser Gestión de Riesgos, Proyectos de Desarrollo, Salud e Higiene, Acceso al Agua. Así como acciones positivas para las mujeres. Todas las emergencias que hemos tenido en el transcurso de este año, han sido con bastante impacto y sobre todo a las mujeres, a parte de la pandemia del COVID-19, PROVIDA, ha hecho un trabajo humanitario y permanente”, puntualizó.