“Protesta eran por implementación de nuevo confinamiento, no por falta de equipo”, dice Alabí

Yaneth Estrada

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, manifestó que «las protestas del personal médico de ayer (jueves) se relacionaban a que se implementara el confinamiento. No tenía que ver con la carencia de insumos médicos; sino en implementar una estrategia al respecto».

Sin embargo, algunos de los protestantes señalaron que cerca de 700 profesionales de la salud contagiados de COVID-19, entre 45 y 50 médicos y enfermeras fallecidos, fue por la falta de equipo de bioseguridad en la Red Nacional de Hospitales, la poca aplicación de pruebas de PCR en personal de primera línea, las altas cantidades de carga viral y la poca efectividad del Hospitales El Salvador para atender a pacientes con COVID-19.

El diputado de ARENA, Orlando Cabrera Candray, aseguró en redes sociales que “el Decreto 620 exige por ley que se dote de equipo de protección a nuestro personal de salud. Este aún no está publicado en el Diario Oficial”.

La diputada del FMLN, Rina Araujo, refutó la postura del Ejecutivo, al mencionar que “en este momento indigna que un tema sanitario, y dotando de herramientas para el manejo de la pandemia, usted (Presidente de la República) ha vetado instrumentos jurídicos que han sido extremadamente contundentes como el Decreto 661. También ha tenido capacidad financiera, pero no se deja ayudar de la academia, más allá de eso, en medio de un problema sanitario de esta magnitud lo ha llevado a ser terco”.

“Señor Presidente, sobre usted está una serie de vidas de colegas, de ciudadanos que están esperando que se deje ayudar y sobre todo abra puertas, consensos para deliberar cuál es la mejor manera de salir de este problema de salud”, dijo la diputada de izquierda.

El Sub-registro

Tras aceptar la existencia de un Sub-registro de COVID-19, Alabí destacó este viernes que “no se trata de que no se es transparente y es importante mencionarlo, porque esos datos son para tener una estimación”.

“Nosotros no decimos que el Sub-registro puede ser 10 veces mayor; sino que el CDC (“Centers for Disease Control and Prevention”) lo hace con base a estimaciones en Estados Unidos. Lo que es cierto, es que existe y es la pandemia que conlleva al subregistro”, dijo.

Esta semana, el funcionario aceptó que existe “un Sub-registro de casos (de COVID-19) que puede ser hasta 10 veces mayor a las estadísticas proporcionadas” por las autoridades.

Hasta ayer, El Salvador sumó 9,142 casos confirmados, con 249 fallecidos.