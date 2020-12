Protección Civil reporta 63 personas quemadas por pólvora

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Pese a que en la Nochebuena no hubo ningún menor quemado por el mal manejo de pólvora, el director general de Protección Civil, William Hernández indicó que desde el 1 hasta el 27 de diciembre se contabilizan 63 personas con quemaduras de diferentes grados por productos pirotécnicos, la mayoría de ellas atendida el día de Navidad, lo que representa una disminución del 51 % con respecto al año pasado.

A criterio de Hernández, el decomiso de pólvora prohibida ha sido fundamental para reducir la cantidad de personas con quemaduras, hasta la fecha las autoridades confiscaron 389,640 unidades de productos pirotécnicos, mientras en el mismo período del año pasado fue de 40,000, es decir, 320,000 unidades más decomisadas.

Entre la pólvora decomisada esta silbadores, fulminantes, morteros, volcancitos, metralletas, por ser productos ilegales y porque los establecimientos no cuentan con los requisitos y autorizaciones necesarias para comercializar , lo cual, repercute en el número de quemados. Protección Civil pidió a la población no adquirir productos prohibidos y reforzar el cuido de menores de edad, así como reportar a la Policía Nacional Civil (PNC) cualquier irresponsabilidad en cuanto al manejo de pólvora ilegal.

Mientras tanto, Edwin Chavarría -director general del Cuerpo de Bomberos- señaló que de las 262 alcaldías, solamente veinticuatro hicieron solicitud escrita para inspeccionar las ventas de pólvora durante la temporada navideña y fin de año, la mayoría de los productos pirotécnicos ilegales son comercializados en parques centrales de los municipios con el aval de las alcaldías.

“Hay pólvora prohibida que se comercializa hasta en las redes, si las personas no la compran, no habrá oferta, por favor no compremos productos prohibidos, y menos dejemos que los niños los manipulen sin compañía. Son más de doce productos los que se utilizan para la preparación de la mezcla, al prepararse en grandes cantidades la pólvora se puede activar con una chispa que puede provocarse al tocarse la ropa” recalcó Chavarría.

Dijo que durante este período la mayor cantidad de percances ocurren por el mal manejo o fabricación de artefactos prohibidos. Hasta el momento la institución ha visitado sesenta salas de venta de pólvora en todo el país y 553 ventas colectivas donde verificaron tanto los protocolos de seguridad como las medidas sanitarias contra el COVID-19.

Desde el 16 de diciembre hay un acumulado de 77 incendios, Bomberos reiteró el llamado a la población a revisar el sistema eléctrico de su casa, así como a no dejar velas encendidas si salen, a fin de evitar emergencias. Además, se reportan 734 accidentes de tránsito, los cuales han dejado 413 lesionados y 75 fallecidos, siendo las principales causas son el exceso de velocidad, la distracción del conductor con el uso de celulares y desperfectos mecánicos.