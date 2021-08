Protección Civil exhorta a conducir con precaución y cumplir leyes de tránsito

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A 4 días de haberse implementado el plan Vacaciones de Agosto Seguras 2021, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain señaló que el Sistema Nacional de Protección Civil contabiliza 227 accidentes de tránsito, 119 lesionados, 15 fallecidos, de los cuales 2 por ahogamiento y el resto en siniestros viales; 1 rescate acuático y 6 incendios estructurales.

«Pedimos prudencia a la población, el llamado es a tomar las medidas de precaución, no consumir bebidas alcohólicas si se va a manejar, mantener la atención al volante y respetar las leyes de tránsito. En estas vacaciones estamos velando porque no se den accidentes y la propagación del COVID-19, es importante no bajar la guardia», sostuvo el ministro.

Cruz Roja Salvadoreña reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 21 de la Autopista a Comalapa, Santiago Texacuango, donde el conductor identificado como Vladimir Alexis Vaquero Hernández y su acompañante, Diana Abigail Guerrero, resultaron lesionados luego que el vehículo impactó contra un árbol y debido al golpe se incendió.

Otro siniestro vial ocurrió en la calle San Antonio Abad, frente al Colegio Cristóbal Colón, un motociclista resultó con lesiones leves en miembro superior derecho, fue atendido en el lugar por cuerpos de socorro.

Asimismo, como parte del plan se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias en destinos turísticos del departamento de La Libertad, con piscinas de agua salada como Varadero y Hotel Los Farallones, las cuales se encuentran disponibles al público solo cuando la marea baja.

Entre las acciones que se constató está el cumplimiento de medidas de distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarilla, toma de temperatura, que haya alcohol gel en los establecimientos y seguridad en restaurantes con piscinas de agua salada ante cualquier oleaje alto.